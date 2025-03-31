Втерся у довіру до представника ОСББ: як агент РФ коригував удари по Києву

СБУ затримала ще трьох російських агентів, які коригували удари РФ по Києву

Затриманий російський шпигун проживав в Україні в «режимі очікування», а після початку повномасштабної війни його «активували»

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Києві. За результатами комплексних заходів затримано трьох осіб, одна із яких – громадянин РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Як встановило розслідування, головним завданням зловмисників було коригування повітряних ударів рашистів по столиці України. Основними цілями ворога були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, агенти діяли порізно, але «замикалися» на одного куратора – співробітника ГРУ, особу якого вже ідентифікувала контррозвідка СБУ.

Встановлено, що затриманий російський шпигун проживав в Україні в «режимі очікування», а після початку повномасштабної війни його «активували». Для коригування ворожого вогню росіянин облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки. Зокрема, щоб мати доступ до «оглядового майданчика» будинку, агент використав дружні відносини з представником одного з місцевих ОСББ, який мав ключі від усіх технічних приміщень.

«Інші двоє фігурантів – діючий та колишній працівники оборонних компаній України. Один з них збирав інформацію про наслідки прильотів ворожих ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах тощо. Інший – «втемну» випитував у своїх колишніх колег локації потенційних цілей. Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентів і затримала їх», – зазначає СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з агентурними «звітами». Також вилучено квадрокоптер, за допомогою якого один із агентів планував з повітря шпигувати за оборонними об’єктами.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Двоє зловмисників перебувають під вартою без права внесення застави. Щодо третього фігуранта до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Раніше Служба безпеки України зірвала ще одну спробу подвійного теракту поблизу територіального центру комплектації у Тернополі. Правоохоронці затримали агентурну пару, які готували вибух.

Зокрема, за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Кіровоградщині.