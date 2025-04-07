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Палили майно «Укрзалізниці». СБУ викрила сімох підлітків-агентів РФ

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Палили майно «Укрзалізниці». СБУ викрила сімох підлітків-агентів РФ
Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому - 16
фото: СБУ

Росіяни вчергове використовують дітей для диверсій по Україні

Служба безпеки України викрила школярів з Черкаської області і студента з Чернігова, які за вказівками росіян готували підпали релейних шаф «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому – 16.

Вербували російські спецслужби підлітків через Телеграм-канали, де пропонували «легкі гроші». Після декількох тестів дітям дали завдавання знищити релейні шафи «Укрзалізниці».

Як повідомили правоохоронці, підлітки використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували на відео загоряння пошкоджених об’єктів.

На Черкащині СБУ викрила шістьох підпалювачів, які навчалися в одній школі у Смілі.

Слідство встановило, що спочатку російські спецслужби перевіряли своїх агентів на готовність до диверсій і терактів та доручали їм наносити провокативні графіті на стінах будівель.

Після виконання тестових завдань підлітки підпалили декілька релейних шаф і згодом отримали з Росії нові інструкції: виготовити для теракту саморобний вибуховий пристрій.

Зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки співробітники СБУ спрацювали на випередження.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій фігурантів та притягнення їх до відповідальності.

У Чернігові затримали 16-річного студента місцевого ліцею, який на замовлення РФ намагався порушити залізничну логістику Сил оборони на півночі України.

Для цього він мав підпалити декілька релейних шаф вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійних рух вантажних поїздів та військових ешелонів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника після підпалу першого енергооб’єкта.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кожен 5 завербований – неповнолітній. СБУ розкрили план вербування спецслужб Росії. 22% українців, завербованих російськими спецслужбами для здійснення терактів і диверсій, виявилися неповнолітніми.
 

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Теги: СБУ Укрзалізниця

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