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Російська агентурна пара готувала подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Російська агентурна пара готувала подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі
Замовлення РФ виконували двоє наркозалежних із Полтавщини
фото: СБУ

Росіяни планували підрив припаркованого біля ТЦК службового автомобіля та екстрених служб

Служба безпеки України зірвала ще одну спробу подвійного теракту поблизу територіального центру комплектації у Тернополі. Правоохоронці затримали агентурну пару, які готували вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка. У такий спосіб російські спецслужби планували не лише вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як зайвих свідків.

За даними слідства, замовлення РФ виконували двоє наркозалежних із Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші на наркотики у Телеграм-каналах.

Там їх завербував російський спецслужбіст, за вказівкою якого пара прибула до Тернополя для підготовки теракту.

Після приїзду до міста агенти отримали інструкцію орендувати квартиру. Там вони зберігали два саморобні вибухові пристрої, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.

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фото: СБУ
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

СБУ викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала у Запоріжжі двох російських агентів, які планували вчинити теракт поряд з військовою частиною у День СБУ, який відзначався напередодні, 25 березня.

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Теги: теракт СБУ

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