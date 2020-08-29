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    Події в Україні

    У приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів (фото)

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    У приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів (фото) - У приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів (фото)
    У приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів (фото)

    «Нашестя» обумовлено тим, що зараз у рукокрилих період міграції, тому кажани шукають вдень тимчасові укриття

    У приміщенні в центрі Харкова люди залишили надовго відкритим вікно, а туди залетіли кажани.

    Про це повідомляють на Facebook-сторінці Kharkiv Bat Group.

    У приміщенні виявили понад 100 особин кажанів двох видів. Таке «нашестя» обумовлено тим, що зараз у них період міграції, тому кажани шукають вдень тимчасові укриття.

    «Спочатку залетіла одна або група, не змогли вилетіти, почали кричати і кликати інших. Таким чином в цю «пастку» набралося їх добряче», - написали в мережі.

    Господарі приміщення викликали до себе фахівців, які спеціалізуються по кажанам. Вони зібрали тваринок в одну коробку, перед цим напоївши, і випустили на волю.

    «П'ятеро занадто виснажені і ще потребують реабілітації. На жаль, п'ятеро інших загинули, не дочекавшись нас», - зазначили фахівці.

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    У приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів (фото)
    У приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів (фото)
    У приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів (фото)
    У приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів (фото)

    За їх словами, в приміщенні знаходилися молоді особини таких видів: руда вечірниця і пізній кажан.

    «Будьте особливо пильні протягом серпня та вересня і закривайте вікна на ніч в робочих приміщеннях», - порадили зоозахисники.

    Харків тварини
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