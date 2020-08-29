У приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів (фото)



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У приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів (фото)

«Нашестя» обумовлено тим, що зараз у рукокрилих період міграції, тому кажани шукають вдень тимчасові укриття

У приміщенні в центрі Харкова люди залишили надовго відкритим вікно, а туди залетіли кажани.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Kharkiv Bat Group.

У приміщенні виявили понад 100 особин кажанів двох видів. Таке «нашестя» обумовлено тим, що зараз у них період міграції, тому кажани шукають вдень тимчасові укриття.

«Спочатку залетіла одна або група, не змогли вилетіти, почали кричати і кликати інших. Таким чином в цю «пастку» набралося їх добряче», - написали в мережі.

Господарі приміщення викликали до себе фахівців, які спеціалізуються по кажанам. Вони зібрали тваринок в одну коробку, перед цим напоївши, і випустили на волю.

«П'ятеро занадто виснажені і ще потребують реабілітації. На жаль, п'ятеро інших загинули, не дочекавшись нас», - зазначили фахівці.

За їх словами, в приміщенні знаходилися молоді особини таких видів: руда вечірниця і пізній кажан.

«Будьте особливо пильні протягом серпня та вересня і закривайте вікна на ніч в робочих приміщеннях», - порадили зоозахисники.