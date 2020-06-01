Українців попередили про нову фінансову піраміду



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Exlimited має ознаки сумнівного скам проєкту

Exlimited має схожу на B2B Jewelry реферальную програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застерігає українців від інвестування грошей у проєкт Exlimited.

Про це пише пресслужба на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням Exlimited має ознаки сумнівного скам проєкту та може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

Проєкт спеціалізується на акумуляції коштів приватних інвесторів для реалізації стартапів в сфері б'юті-технологій, мобільної медицини, кіберспорту, альтернативної їжі та інших напрямків, повідомляє НКЦПФР із посиланням на публічну інформацію про проєкт.

«Exlimited пропонує громадянам інвестувати кошти з подальшим щоденним отриманням високого відсотка інвестиційного прибутку (від 0,4% до 1,5% щодня). Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, однак не в повному розмірі. Проєкт залучає депозити як у національних валютах, так і в криптовалюті», - йдеться в повідомленні.

Регулятор відзначає, що Exlimited має схожу на B2B Jewelry реферальную програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку. Також проект активно рекламується на YouTube тими ж блогерами, які недавно переконували громадян вкладати кошти в B2B Jewelry, і в співтовариствах вкладників B2B Jewelry в соціальних мережах.

На сайті Exlimited опублікована ліцензія від 2007 року, видана у Гонконзі нібито після проведення ребрендингу бізнесу, кажуть у НКЦПФР.

«У мережі поширена практика, коли шахраї знаходять опубліковані ліцензії невідомих приватних компаній і підробляють їх», - відзначають у Нацкомісії.

Місце знаходження і контактні телефони компанії на сайті проєкту відсутні. З контактів вказано тільки посилання на месенджери, форма зворотного зв'язку й електронна пошта.

«Така анонімність для нібито успішної міжнародної інвестиційної компанії із 20-річним досвідом є однією з ознак шахрайства та спробою ввести в оману потенційних інвесторів. Крім того, перші згадки в мережі про компанію з 20 річним досвідом датовано кінцем березня 2020 року», - наголошується в повідомленні регулятора.

Крім того, Exlimited анонсує продаж подарункових сертифікатів, що мають ознаки облігацій (боргових цінних паперів). Компанія повинна звернутися до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до початку продажів таких паперів інвесторам, але на сьогодні цього не було зроблено, підкреслює регулятор.

Нагадаємо, близько 100 магазинів B2B Jewelry працюють в Україні, Росії та Казахстані, а також у компанії є власний ювелірний завод у Вінницькій області. Компанія обіцяє прибутковість на пасивні інвестиції у вироби з дорогоцінних металів 8% на тиждень або близько 400% річних.

У березні повідомлялося, що «Золота піраміда» B2B Jewelry заморожує виплати, бо «йде на карантин».

За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

НКЦПФР вже повідомила правоохоронні органи щодо порушень законодавства з боку проєкту B2B Jewelry та його соціальної небезпеки.

Крім того, у Нацбанку розповіли, як борються з фейковими фінансовими компаніями.