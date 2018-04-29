За добу на Донеччині вилучили вісім гранат у перехожих

Окрім того, поліція вилучила чотири одиниці вогнепальної зброї та 350 набоїв

8 гранат, 4 одиниці вогнепальної зброї, 350 набоїв та димова шашка: за добу поліцейські Донеччини обеззброїли 12 громадян. Про це інформує прес-служба МВС України. За її даними, правоохоронці зупиняли озброєних жителів на вулиці та у під’їзді житлового будинку. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального



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Окрім того, поліція вилучила чотири одиниці вогнепальної зброї та 350 набоїв

8 гранат, 4 одиниці вогнепальної зброї, 350 набоїв та димова шашка: за добу поліцейські Донеччини обеззброїли 12 громадян. Про це інформує прес-служба МВС України.

За її даними, правоохоронці зупиняли озброєних жителів на вулиці та у під’їзді житлового будинку.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Правопорушникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Міністерство внутрішніх справ нагадує, що у разі виявлення небезпечних предметів, необхідно повідомляти на лінію 102, окрім того добровільна здача зброї дозволяє уникнути кримінальної відповідальності.