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Під Львівською політехнікою прихильники Фаріон провели мітинг на її підтримку (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Під Львівською політехнікою прихильники Фаріон провели мітинг на її підтримку (фото)
Акція на підтримку Ірини Фаріон відбулася біля першого корпусу Львівської політехніки
фото: Zaxid.net/Ірина Сех

Організатори акції зачитали звернення до Львівської політехніки з вимогою відновити Ірину Фаріон на роботі

Сьогодні, 20 листопада, біля Львівської політехніки відбувся мітинг на підтримку звільненої доцентки та професорки, колишньої нардепки від ВО «Свобода» Ірини Фаріон. На акцію зібралися кілька десятків людей – зокрема, її колеги з кафедри української мови, однопартійці та прихильники, повідомляє Zaxid.net.

Акція відбулася біля першого корпусу Львівської політехніки. Прихильники Ірини Фаріон прийшли з плакатами «Бандера закликає вийти за Ірину Фаріон», «Ніхто не зупинить ідею, час якої настав», «Мови не знають політично упереджені, або розумово відсталі».

Доцентка кафедри української мови Оксана Микитюк заявила, що співробітники кафедри проти звільнення Ірини Фаріон.

«Ірина Фаріон вимагала в правовому полі виконувати закони України, тому що це основа нашого життя. Вона свою позицію висловила поза Львівською політехнікою, але позиція незмінна – закони мають бути для всіх. Ми проти звільнення Ірини Фаріон. Зрештою, кожен воїн у своїй присязі казав, що він зобов'язується виконувати закони України. Ми також за виконання всіх законів України і хочемо, щоб Ірина Фаріон була разом з нами на нашій кафедрі», – сказала Оксана Микитюк, виступаючи на мітингу.

Також на підтримку звільненої Ірини Фаріон виступили її однопартійці, зокрема, викладач Львівської політехніки та депутат Львівської облради Йосиф Ситник.

У підсумку акції її організатори зачитали звернення до Львівської політехніки з вимогою відновити Ірину Фаріон на роботі, також вимагали виконати наказ університету про створення тимчасової робочої комісії для неупередженого розслідування ситуації та публічно оприлюднити її висновки, в іншому разі погрожували висловленням недовіри ректору Юрію Бобалу.

Також вимагали розслідувати ймовірне втручання в роботу університету міністра освіти і науки Оксена Лісового та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та звернулися до Верховної Ради про звільнення їх з посад.

Окремим пунктом у резолюції мітингу прозвучало звернення до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність профспілки студентів лівого спрямування «Пряма дія» та ГО «Українські студенти за свободу», які організували студентську акцію проти Ірини Фаріон.

Нагадаємо, повідомлення про розірвання трудових відносин з Іриною Фаріон були оприлюднені на офіційному сайті університету та на сторінці у Facebook 15 листопада. Там йшлося про її звільнення з 16 листопада. Однак 16 листопада згадану інформацію видалили з офіційних ресурсів Львівської політехніки. Зараз сторінка із повідомленням про звільнення Фаріон на сайті політехніки доступна лише у кеші Google. В університеті відмовляються від коментарів з цього приводу.

Про звільнення Ірини Фаріон з Львівської політехніки 15 листопада повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. «Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором», – написав міністр. Міністр оприлюднив копію наказу ректора з печатками відділу кадрів, однак згодом допис відредагував і прибрав фото документа.

Пані Ірина Фаріон після публікації копії наказу про звільнення подякувала студентам і заявила, що буде оскаржувати звільнення в суді. «Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві», – написала вона.

Повідомлення про звільнення Фаріон повернули на сайт політехніки 17 листопада, вже після розголосу історії з його видаленням, ніяк не пояснюючи історію з його зникненням.
Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

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Теги: Ірина Фаріон Львів мітинг Оксен Лісовий

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