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Побив дружину до смерті: затримано ексміністра Казахстану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Побив дружину до смерті: затримано ексміністра Казахстану
Куандик Бішимбаєв обіймав посаду міністра економіки Казахстану з травня до грудня 2016 року
фото ілюстративне

Салтанат Нукенова померла до приїзду медиків

В Астані в одному з місцевих ресторанів колишній міністр економіки Казахстану під час сварки до смерті побив дружину. Його затримали. Про це повідомляє місцеве видання Ulysmedia.

Повідомляють, що Салтанат Нукенова померла до приїзду медиків. Ексміністра Куандика Бішимбаєва затримано.

За інформацією видання, фуд-молл, в якому знаходиться ресторан, належить родині Бішимбаєва. За словами очевидців, подружжя прийшло у власний ресторан ще 8 листопада, де зайняло одну з VIP-кабінок, в якій провело всю ніч. Обидва вживали алкоголь. Прокинувшись, пара залишилася у ресторані та продовжила відпочинок, а ввечері 9 листопада стався конфлікт. Співробітники закладу почули словесну суперечку, яка переросла в рукоприкладство.

За інформацією ЗМІ, загибла займалася астрологією та вела особистий блог. Вартість її консультації, за даними з її сторінки, становила близько 80 тисяч тенге (близько 170 дол.).

Бішимбаєв обіймав посаду міністра економіки Казахстану з травня до грудня 2016 року. У березні 2018 року суд визнав його винним у отриманні хабарів на суму 346 млн тенге, розкраданні 1,2 млрд тенге бюджетних коштів та засудив до 10 років позбавлення волі. 2019 року екс-міністр умовно-достроково вийшов на волю. Своєї провини він не визнав, заявивши, що несе відповідальність перед главою держави і попросивши вибачення у нього та у народу Казахстану. Пізніше пообіцяв, що завжди буде відданий Назарбаєву. 2 млн дол., які фігурували у справі як викрадені із держбюджету, слідчі так і не знайшли.

Загибла Нукенова вийшла заміж за Бішимбаєва минулого року.

До слова, раніше у Польщі в місті Бидгощ у квартирі сталася сімейна бійка між українцями на тлі ревнощів. Двоє чоловіків 22 і 25 років загинули, 25-річна жінка перебуває у тяжкому стані.

Теги: міністр Казахстан

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