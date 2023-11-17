Побив дружину до смерті: затримано ексміністра Казахстану

Салтанат Нукенова померла до приїзду медиків

В Астані в одному з місцевих ресторанів колишній міністр економіки Казахстану під час сварки до смерті побив дружину. Його затримали. Про це повідомляє місцеве видання Ulysmedia.

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Повідомляють, що Салтанат Нукенова померла до приїзду медиків. Ексміністра Куандика Бішимбаєва затримано.

За інформацією видання, фуд-молл, в якому знаходиться ресторан, належить родині Бішимбаєва. За словами очевидців, подружжя прийшло у власний ресторан ще 8 листопада, де зайняло одну з VIP-кабінок, в якій провело всю ніч. Обидва вживали алкоголь. Прокинувшись, пара залишилася у ресторані та продовжила відпочинок, а ввечері 9 листопада стався конфлікт. Співробітники закладу почули словесну суперечку, яка переросла в рукоприкладство.

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За інформацією ЗМІ, загибла займалася астрологією та вела особистий блог. Вартість її консультації, за даними з її сторінки, становила близько 80 тисяч тенге (близько 170 дол.).

Бішимбаєв обіймав посаду міністра економіки Казахстану з травня до грудня 2016 року. У березні 2018 року суд визнав його винним у отриманні хабарів на суму 346 млн тенге, розкраданні 1,2 млрд тенге бюджетних коштів та засудив до 10 років позбавлення волі. 2019 року екс-міністр умовно-достроково вийшов на волю. Своєї провини він не визнав, заявивши, що несе відповідальність перед главою держави і попросивши вибачення у нього та у народу Казахстану. Пізніше пообіцяв, що завжди буде відданий Назарбаєву. 2 млн дол., які фігурували у справі як викрадені із держбюджету, слідчі так і не знайшли.

Загибла Нукенова вийшла заміж за Бішимбаєва минулого року.

До слова, раніше у Польщі в місті Бидгощ у квартирі сталася сімейна бійка між українцями на тлі ревнощів. Двоє чоловіків 22 і 25 років загинули, 25-річна жінка перебуває у тяжкому стані.