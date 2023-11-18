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У Росії жінка намагалася підпалити військкомат

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії жінка намагалася підпалити військкомат
Жінка підпалила військкомат і втекла
фото: скріншот із відео

Винуватиця встигла втекти до приїзду правоохоронців

У Калінінградській області Росії 18 листопада жінка намагалася підпалити військкомат. Про це пише Telegram-канал Mash.

Інцидент трапився у місті Совєтск. На кадрах видно, як після підпалу жінка з кимось розмовляла по відеозв'язку. Винуватиця встигла втекти до приїзду правоохоронців. Нині її розшукують.

Раніше в російському місті Улан-Уде невідомі чоловік та жінка кидали коктейлі Молотова у будівлю військкомату. Внаслідок попадання горючої суміші у споруду виникла невелика пожежа.

За підрахунками «Медіазони» на 27 липня, з початку війни по всій країні було атаковано 113 військкоматів, і у 21 випадку було відомо, що людей на це вмовляли шахраї, які переконували росіян, що вони беруть участь у певній спецоперації.

Нагадаємо, 31 липня у Росії відбулося 11 спроб підпалити будівлі військкоматів у різних містах країни.

До слова, Поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії. За його словами, російській владі слід залучати до країни мігрантів із Північної Кореї.

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Теги: пожежа росія геноцид жінка чоловік

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