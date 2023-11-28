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Подалася до лав ЗСУ ще у 2016 році. Згадаймо Анну Ярмуратій

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Подалася до лав ЗСУ ще у 2016 році. Згадаймо Анну Ярмуратій
У рідному селі Анну запам’ятали як усміхнену, життєрадісну, небайдужу до людського горя та біди людину
фото з відкритих джерел

Жінка проходила службу в 59-тій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анну Ярмуратій.

17 липня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва загинула 30-річна Анна Ярмуратій родом з у села Жерденівка Гайсинського району на Вінниччині. Жінка разом із сестрою та племінниками були учасниками народного колективу Новоселівського сільського клубу. 

Дівчина подалася до лав ЗСУ ще у 2016 році, була учасницею АТО. Проходила службу в 59-тій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, на посаді штаб-сержанта.

«Дочка моя – справжній патріот. Хотіла працювати в поліції. Я її відмовила. І вона вирішила служити в армії. Поїхала на Донбас. Там познайомилась із Сергієм, моїм майбутнім зятем. У липні 2017-го вони розписались у Жерденівці. Вирішили, що тут житимуть. Сергій родом із Піщанського району, з села Болган. Там його бабуся живе. Періодично вони туди їздять. До мене навідуються декілька разів на рік», – розповідала мама Анни ще до повномасштабної війни.

У рідному селі Анну запам’ятали як усміхнену, життєрадісну, небайдужу до людського горя та біди людину. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять військові смерть

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