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Стало відомо, яким примудрощам навчають французькі генерали українських військових

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, яким примудрощам навчають французькі генерали українських військових
Українці проходять військові навчання у Франції
фото: Politico

Навчання від французьких військових було адаптовано під реальні умови війни в Україні 

Французькі інструктори навчають своїх українських військових навикам штурму окопів і бою піхоти, зокрема ведення бою в умовах міської та лісової місцевості. Військові імітують поранених солдатів та вчать усім видам атаки на ворога. Про це йдеться у публікації Politico.

«Окрім військової тактики, Україна звернулася до Франції з проханням підготувати майбутніх солдат до того, щоб витримувати суворі умови на полі бою та діяти в холодному та шумному середовищі за умов браку сну. У траншеях розкидані туші мертвих тварин, щоб українці звикли до запаху смерті», – повідомили французькі офіцери. 

Зазначається, що тренування на військовому полігоні у сільській місцевості Франції передбачають раптові нічні атаки, використання безпілотників для імітації загроз із повітря, штурми окопів та міські бої. Як звітують коротко та влучно французькі офіцери: «Щоб зробити українців більш смертоносними та, водночас, непомітними для вбивства противником». 

«Коли вони (українські військовослужбовці – «Главком») прибудуть на фронт, обов'язково відбудеться шок, і моя роль обмежити цей шок», – заявив один з інструкторів капітан Ксав'є.

Він додав, що французькі інструктори також використовують артилерію та гранати, щоб імітувати авіаудари та побачити, як українці реагують на поранених солдатів. «Ключовий рефлекс, якому вчать французи, – це якнайшвидше піти з вулиць і сховатися», – сказав капітан Ремі, який проводив тренування з ведення бойових дій у міських умовах. «Вулиця означає смерть», – додав він. 

Курс підготовки для сил ЗСУ був суттєво змінений після того, як його розкритикували українські військові, і тепер включає адаптацію до умов війни без повітряної переваги, оскільки Київ його не має. Франція зобов'язалася цього року навчати 7 тис. українців, як у Франції, так і в Польщі через Місію Європейського союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM), йдеться в статті.

Влітку українці назвали західне навчання частково непридатним для війни, у якій вони воюють. Хоча вони високо оцінили інструкції з тактики піхоти та окопів, вони сказали, що проблема полягає в тому, що методи НАТО передбачають перевагу в повітрі, якої українці не мають. 

Навчання українських військових коштує Франції близько 300 мільйонів євро, йдеться у звіті парламенту. Але французька армія також виграє. «Це в наших інтересах, підрозділи також проходять навчання, і це сприяє їхній підготовці, це взаємовигідна ситуація», – сказав підполковник Евен.

Він пояснив, що довгий час навчання у Франції було зосереджено на боротьбі з повстанцями, що було корисно в таких місцях, як Малі та Афганістан. Війна в Україні змінила це. 

«Усі повертаються до окопів», – зазначив підполковник Евен, який керує табором, додавши, що окопи, побудовані для українців під час навчань, потім повторно використовують для навчання французьких військ. «Ми усвідомлюємо, що завтрашня війна також пов’язана з цим, і це навички, які ми повинні опанувати ще раз», – зазначив він. 

До слова, Франція виділить ще 200 мільйонів євро для фонду підтримки України, щоб дозволити українській армії продовжити закуповувати французьке озброєння. Про це повідомляє агентство France Presse з посиланням на міністра оборони країни Себастьяна Лекорню. Він додав, що французький уряд, зі свого боку, забезпечить виділення відповідних кредитів на цю суму, що дозволить українській армії продовжити закуповувати французьке озброєння.

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Теги: фронт війна Франція смерть українці військові навчання Україна озброєння солдат армія

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