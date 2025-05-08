Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ звільнили лісовий масив, який ворог прозвав «Берліном»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ звільнили лісовий масив, який ворог прозвав «Берліном»
За даними Генштабу, загальні втрати російської армії в цьому районі становлять понад 1,5 тис. осіб убитими й пораненими
фото ілюстративне Генштаб

Бойові дії за дану місцевість тривали близько пів року

Відновлення контролю над місцевістю, що розташована на північ від села Липці Харківської області, дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України заявив у Фейсбуці, передає «Главком».

«Днями українські воїни звільнили лісовий масив, який ворог прозвав «Берліном», – зазначили у Генштабі.

Зусиллями 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія», 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та інших підрозділів Сил оборони України відновлений контроль над кількома квадратними кілометрами тактично значущої місцевості на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Бойові дії за цю місцевість тривали близько пів року.

За даними Генштабу, загальні втрати російської армії в цьому районі становлять понад 1,5 тис. осіб убитими й пораненими. Знищені кілька сотень одиниць різного озброєння і військової техніки ворога.

У Генштабі підкреслили, що відновлення контролю над зазначеною територією дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області.

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту попри заяви глави Кремля Володимира Путіна про перемирʼя до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу.

Зазначається, що з опівночі до опівдня Російська Федерація здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають. Окупанти 586 разів обстріляли позиції захисників, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння. Також росіяни ударили із застосуванням безпілотників 176 разів та 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб.

До слова, на Запорізькому напрямку спецпризначенці Головного управління розвідки відбили побратимів із російського полону прямо на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Троє солдатів підрозділу «Артан Х» вирушили на завдання – здійснити диверсійно-розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку російських окупаційних військ. Діставшись ворожих позицій, бійці «Артану Х» зіштовхнулися з групою противника та вступили у ближній бій – троє українських штурмовиків проти трьох російських десантників», – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, у бою окупанти застосували невідому хімічну речовину. Внаслідок отруєння газом українські бійці втратили боєздатність і потрапили до окупантів у полон. З відкритої місцевості, де відбувся бій, ворог почав відхід у бік підконтрольного їм населеного пункту. Рух фіксували аеророзвідники підрозділів активних дій ГУР МО України.

Читайте також:

Теги: ЗСУ штурм наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 7 травня
Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 23:11
Ворог чітко та однозначно розглядає ліквідацію Сіверського плацдарму ЗСУ як важливе «підготовче» завдання перед «головним наступом» цього літа – на Слов'янськ та Краматорськ
Ворог активізував наступ на двох напрямках. Огляд з фронту
Вчора, 16:05
Magura V7, озброєний системою AIM-9 Sidewinders
Історичний момент. Буданов розповів, як морські дрони збили два Су-30
4 травня, 12:35
Загальна обстановка на Новопавлівському напрямку характеризується досить високою динамікою наступальних дій противника
Росія перекидає сили на Донбас та Запоріжжя. Найгарячіші напрямки фронту
1 травня, 16:41
Ситуація на фронті 17 квітня
Лінія фронту станом на 17 квітня. Зведення Генштабу
17 квiтня, 22:24
Зазначається, що метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців
ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки: що змінилося
15 квiтня, 10:48
Ситуація на фронті 11 квітня
Лінія фронту станом на 12 квітня 2025. Зведення Генштабу
12 квiтня, 22:49
Атака дронів була настільки щільною, що вибухи одних апаратів провокували підрив сусідніх
На Донбасі ЗСУ з допомогою «стіни дронів» відбили масований штурм росіян
12 квiтня, 15:26
Український військовослужбовець на полігоні неподалік від лінії фронту в Донецькій області, Україна, 21 січня 2024 року
«Це їхнє ІПСО». Чи справді російські сили просунулися на кордоні Донеччини і Запоріжжя
9 квiтня, 16:30

Події в Україні

ЗСУ звільнили лісовий масив, який ворог прозвав «Берліном»
ЗСУ звільнили лісовий масив, який ворог прозвав «Берліном»
Спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів (відео)
Спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів (відео)
На Чернігівщині надзвичайники врятували лелек, які потрапили в пастку (фото)
На Чернігівщині надзвичайники врятували лелек, які потрапили в пастку (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2025 року
Росія скинула авіабомбу на Костянтинівку: десяток поранених (фото, відео)
Росія скинула авіабомбу на Костянтинівку: десяток поранених (фото, відео)
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
34K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання
22K
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
13K
Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
13K
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Сьогодні, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua