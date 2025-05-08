ЗСУ звільнили лісовий масив, який ворог прозвав «Берліном»

За даними Генштабу, загальні втрати російської армії в цьому районі становлять понад 1,5 тис. осіб убитими й пораненими

Бойові дії за дану місцевість тривали близько пів року

Відновлення контролю над місцевістю, що розташована на північ від села Липці Харківської області, дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України заявив у Фейсбуці, передає «Главком».

«Днями українські воїни звільнили лісовий масив, який ворог прозвав «Берліном», – зазначили у Генштабі.

Зусиллями 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія», 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та інших підрозділів Сил оборони України відновлений контроль над кількома квадратними кілометрами тактично значущої місцевості на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Бойові дії за цю місцевість тривали близько пів року.

За даними Генштабу, загальні втрати російської армії в цьому районі становлять понад 1,5 тис. осіб убитими й пораненими. Знищені кілька сотень одиниць різного озброєння і військової техніки ворога.

У Генштабі підкреслили, що відновлення контролю над зазначеною територією дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області.

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту попри заяви глави Кремля Володимира Путіна про перемирʼя до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу.

Зазначається, що з опівночі до опівдня Російська Федерація здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають. Окупанти 586 разів обстріляли позиції захисників, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння. Також росіяни ударили із застосуванням безпілотників 176 разів та 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб.

До слова, на Запорізькому напрямку спецпризначенці Головного управління розвідки відбили побратимів із російського полону прямо на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Троє солдатів підрозділу «Артан Х» вирушили на завдання – здійснити диверсійно-розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку російських окупаційних військ. Діставшись ворожих позицій, бійці «Артану Х» зіштовхнулися з групою противника та вступили у ближній бій – троє українських штурмовиків проти трьох російських десантників», – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, у бою окупанти застосували невідому хімічну речовину. Внаслідок отруєння газом українські бійці втратили боєздатність і потрапили до окупантів у полон. З відкритої місцевості, де відбувся бій, ворог почав відхід у бік підконтрольного їм населеного пункту. Рух фіксували аеророзвідники підрозділів активних дій ГУР МО України.