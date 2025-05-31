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Координаційний штаб розповів, де Росія утримує українських полонених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Координаційний штаб розповів, де Росія утримує українських полонених
Нещодавно завершився масштабний обмін полоненими
фото: Офіс президента

Україні відомо про 300 місць, де росія утримує українських військовополонених та цивільних громадян

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин розповів, де Росія утримує військовополонених українців. Про це він сказав під час презентації проєкту Inferno, передає «Главком».

За його словами, ці місця розташовані як на російській території, так і на тимчасово окупованих територіях України й навіть у Білорусі.

«Українські полонені спеціально розкидані по всій території РФ – від європейської частини до Далекого Сходу. Це традиційна політика РФ – недопустимість концентрації українців в одному місці, і тому полонені розбиті на дрібні групи, розміщуються в різних місцях несвободи», – сказав він.

Гущин зазначив, що на відміну від Росії, Україна дотримується міжнародних стандартів поводження з військовополоненими. Наразі функціонують п’ять таборів для утримання російських військовополонених, до яких забезпечено безперешкодний доступ.

Також з його слів, Росія фактично не допускає міжнародні моніторингові механізми та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання українських полонених. У випадках, коли МКЧХ все ж і надається доступ, то він є несистематичним.

«Країна-агресорка також максимально блокує листування українських полонених з їхніми рідними. Зараз листування відбувається лише з окремих місць утримання в РФ. Це ускладнює підтримку зв’язку між полоненими та їхніми сім’ями, резюмував представник Координаційного штабу», – заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, у результаті наймасштабнішого обміну «1000 на 1000» Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною. 

До слова, у період з 23 по 25 травня 2025 року додому повернулися 1000 українців, серед яких військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту та цивільні особи, незаконно утримувані на окупованих територіях або в Росії.

Україна надає звільненим з російського полону комплексну підтримку, аби допомогти повернутися до мирного життя. Серед гарантованої допомоги: оплачувана відпустка, одноразові та щомісячні виплати, а також правова підтримка для вирішення юридичних питань.

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Теги: полон військові обмін полоненими обмін

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