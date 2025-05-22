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Україна та Росія передали списки обміну полоненими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна та Росія передали списки обміну полоненими
У межах майбутнього обміну Росія має повернутися тисячу українських воїнів
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Держави отримали списки людей для обміну у форматі «1000 на 1000»

Українська та російська сторони передали список людей для обміну у форматі «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація передала відповідний список, однак «зустрічний список із Києва поки не отримали». Водночас заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в коментарі «РБК-Україна» заперечив заяву Пєскова. Посадовець наголосив, що список на обмін вже відправлено.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну. Глава нашої країни зазначав вказав, що фахівці з'ясовують деталі щодо кожної людини, яку подали у списках зі сторони країни-агресора.

Нагадаємо, найбільшим результатом зустрічі української та російської сторін у Туреччині стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

Як відомо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Поки Україна дивиться вперед, Росія абсолютно зосереджена на минулому.

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Теги: обмін полоненими Дмитро Пєсков

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