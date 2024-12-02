Заволодіння землею на Сумщині: слідство у справі Сольського завершено

Підозри отримали 13 членів організованої групи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі про заволодіння державними землями в Сумській області колишнім депутатом та ексміністром аграрної політики Миколою Сольським, а також посадовцями Держгеокадастру. Про це САП повідомила у Facebook.

«Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно злочинної групи, яку очолював колишній голова аграрного комітету ВР – колишній міністр, та до складу якої входили топпосадовці органів Держгеокадастру й інші особи, які контролювали діяльність цих органів. На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту», – ідеться у повідомленні.

Вказаних осіб підозрюють у протиправному заволодінні державними землями на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га та спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га.

Встановлено, що у 2017 році власник низки сільгосподарських компаній, який згодом став народним депутатом скликання та очолив аграрний комітет Верховноъ Ради, у змові з головою Держгеокадастру і кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох державних підприємств на Сумщині.

Схема заволодыння державною землею інфографіка САП

Для реалізації схеми її учасники забезпечили знищення документів, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею, що стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Аби унеможливити передачу землі стороннім особам, її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. При цьому землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Реалізація цієї схеми у 2017-2021 роках призвела до заволодіння 1250 земельними ділянками загальною площею 2499 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 280 млн грн. Крім того, особи здійснили спробу заволодіти 3244 га землі вартістю близько 195 млн грн, проте завдяки діям Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро на землі був накладений арешт.

23 квітня 2024 року 13 членам організованої групи були повідомлені підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 Кримінального кодексу України (види співучасників; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; замах на кримінальне правопорушення).

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що колишнього голову аграрного комітету Верховної Ради та на той час чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

До слова, ВАКС 26 квітня обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Згодом за міністра було внесено заставу.

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського.