Парламент відправив у відставку міністра Сольського

Рішення підтримали 273 народні депутати

Сьогодні, 9 травня, Верховна Рада проголосувала за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 273 народні депутати.

Перед голосуванням міністр зробив звіт про пророблену роботу.

Нагадаємо, нардеп від фракції «Слуга народу» Микола Сольський став міністром аграрної політики та продовольства України у березні 2022 року.

Микола Сольський – колишній народний депутат від фракції «Слуга народу», ексголова профільного комітету Верховної Ради з питань агрополітики та продовольства. До обрання до парламенту Микола Сольський працював заступником виконавчого директора в ТОВ «Юридична фірма «Процик та Партнери»", а також був генеральним директором «Юридичної фірми «Сольський, Процик та Партнери». Міністр агрополітики також є одним із засновників «Українського аграрного холдингу», земельний банк якого налічує 51 тисячу гектарів землі.

Як повідомлялося, на найближчому засіданні парламенту народні депутати мали розглянути заяву від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

До слова, ВАКС 26 квітня обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Згодом за міністра було внесено заставу.