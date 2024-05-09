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Парламент відправив у відставку міністра Сольського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент відправив у відставку міністра Сольського
фото: Ярослав Железняк/телеграм

Рішення підтримали 273 народні депутати

Сьогодні, 9 травня, Верховна Рада проголосувала за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 273 народні депутати.

Парламент відправив у відставку міністра Сольського фото 1

Перед голосуванням міністр зробив звіт про пророблену роботу.

Нагадаємо, нардеп від фракції «Слуга народу» Микола Сольський став міністром аграрної політики та продовольства України у березні 2022 року.

Микола Сольський – колишній народний депутат від фракції «Слуга народу», ексголова профільного комітету Верховної Ради з питань агрополітики та продовольства. До обрання до парламенту Микола Сольський працював заступником виконавчого директора в ТОВ «Юридична фірма «Процик та Партнери»", а також був генеральним директором «Юридичної фірми «Сольський, Процик та Партнери». Міністр агрополітики також є одним із засновників «Українського аграрного холдингу», земельний банк якого налічує 51 тисячу гектарів землі. 

Як повідомлялося, на найближчому засіданні парламенту народні депутати мали розглянути заяву від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

До слова, ВАКС 26 квітня обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Згодом за міністра було внесено заставу.

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Теги: Микола Сольський

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