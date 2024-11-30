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Удар по драмтеатру в Чернігові: генерал РФ, який видав злочинний наказ, отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Удар по драмтеатру в Чернігові: генерал РФ, який видав злочинний наказ, отримав підозру
Чернігівський драмтеатр після російської атаки
фото: AP

Унаслідок ворожої атаки по Чернігову загинуло семеро місцевих жителів, серед них – шестирічна дитина

Українські правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів з боку російського генерал-полковника, командувача угрупованням військ «Захід» збройних сил РФ Євгена Нікіфорова. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що 19 серпня 2023 року за його наказом окупанти здійснили ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка. Під час повітряної атаки ворог застосував крилату ракету комплексу «Іскандер-М». Її запустили з Курської області.

«Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро місцевих жителів, серед них – шестирічна дитина. Ще понад 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Велика кількість загиблих і постраждалих пов’язана з тим, що ракетний удар рашистів відбувся у центральній частині міста», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок вибуху було пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян.

Нікіфорову оголошено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Нагадаємо, 19 серпня близько полудня російські терористи нанесли ракетний удар по центру Чернігова. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті. Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Люди встигли перейти до укриття, що багатьом врятувало життя.

Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту. 

Також внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.

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Теги: Чернігів СБУ театр ракетна атака окупанти росія наказ слідство дитина війна

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