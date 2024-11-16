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Посаду спецпосланця щодо миру в Україні в команді Трампа хоче отримати росіянин – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Посаду спецпосланця щодо миру в Україні в команді Трампа хоче отримати росіянин – NYT
Епштейн за першого президентства Трампа працював у команді комунікаційників у Білому домі
фото з відкритих джерел

Трамп уже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями

 

Один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є етнічним росіянином, висунув свою кандидатуру на посаду спеціального посланця з питань врегулювання російсько-української війни. Про це пише New York Times, покликаючись на чотирьох неназваних співрозмовників, які обізнані з ситуацією.

Журналісти пишуть, що Епштейн висунув свою кандидатуру в той момент, коли Трамп летів у Вашингтон на зустріч із чинним главою США Джо Байденом у середу, 13 листопада, від чого «усі в літаку були приголомшені». Сам Трамп зацікавився такою пропозицією та не відкинув її, але й не погодився.

Журналісти New York Times зазначають, що Трамп уже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями й продемонстрував готовність дослухатися до його порад більше, ніж до порад інших. Цьому здивувався навіть американський мільярдер Ілон Маск, який за останній час також збільшив свій вплив на республіканця.

Що відомо про Епштейна?

Борис Епштейн народився в Росії, там провів своє дитинство. Сам він стверджує, що має родичів як в Україні, так і в РФ.

Як пише NYT, Епштейн за першого президентства Трампа працював у команді комунікаційників у Білому домі, але у 2017-му залишив свою посаду через «проблеми з допуском до державної таємниці».

Епштейн координував юридичний захист у кримінальних справах проти Трампа, зокрема щодо виплат порнозірці Стормі Деніелс. Джерела NYT також стверджують, що саме Епштейн просував кандидатуру Метта Ґейца на посаду генерального прокурора у США.

Епштейн також замішаний у судових справах. У штаті Аризона триває слідство проти нього та інших соратників Трампа у справі щодо спроби скасування результатів виборів 2020 року за допомогою так званих фальшивих виборників.

Нагадаємо, зять республіканця Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході. 

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп визначив, хто стане новим очільником Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб. Трамп обрав Роберта Кеннеді-молодшого, який відомий своїми антивакцинаторськими заявами. Республіканець написав, що американці «надто довго були пригнічені дезінформацією, коли справа стосується охорони здоров’я».

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Теги: США Дональд Трамп прокурор слідство Ілон Маск президент Вашингтон

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