У Google картах з'явився генеративний штучний інтелект: як використовувати

Завдяки штучному інтелекту туристи зможуть отримати додаткову інформацію про кожне окреме місто на Google Картах, Google Планета Земля і Waze

Google впроваджує систему штучного інтелекту на базі Gemini у власні геосервіси. Оновлення отримають Google Карти, Google Планета Земля і Waze. Про це пише TechSpot.

У США Google Карти вже працюють з новим сервісом. Він дозволяє, наприклад, отримати додаткову інформацію для туристів про кожне окреме місто. Для цього штучний інтелект аналізує геобазу Google та рекомендації користувачів та видає добірку місць для відвідування.

«Користувачі карт у Google у США на Android та iOS отримають більш докладні та контекстні результати пошуку на базі Gemini AI. Нова функція дозволяє користувачам робити розмовні запити, наприклад запитувати пропозиції щодо вечірнього відпочинку з друзями в певному місті. Gemini збирає відповіді, використовуючи величезну базу даних місць і відгуків користувачів на картах Google»,– йдеться у публікації.

Новий сервіс працює зокрема з блогами мандрівників, що дозволяє йому знаходити пам'ятки, зони відпочинку, місця для харчування та готелі на маршруті, а також інформувати про затори та дорожню обстановку.

Завдяки штучному інтелекту сервіси Google можуть швидко знаходити заправки для електромобілів і, навіть, шкільні зони та небезпечні ділянки доріг, щоб попередити водія їхати з більшою обережністю.

Нагадаємо, лікарі в Британії за допомогою штучного інтелекту почали обчислювати можливу дату смерті пацієнтів. За інформацією журналістів, розрахунок відбувається з урахуванням результатів електрокардіограми.