ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн

Судді ВАКС проігнорували підозру у крадіжці держави 1,5 млрд грн і звільнили від арешту екс-нардепа Крючкова

ВАКС виніс скандальне рішення

Вищий антикорупційний суд звільнив від арешту підозрюваного в крадіжці 1,5 млрд грн екснардепа Дмитра Крючкова. Формальним приводом стала нібито помилка у рішенні, яку допустив суддя ВАКС. Про це повідомляє «Слово та діло».

За даними видання, спочатку ВАКС заарештував Крючкова на 60 діб. Адвокати підозрюваного подали скаргу на це рішення. У підсумку, Апеляційна палата ВАКС відхилила обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Журналісти зазначають, що САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова у заволодінні у 2015-2016 рр. коштами ряду обленерго за ст. 191 ч. 5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209 ч. 3 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Загальні збитки енергопостачальним компаніям у справі складають понад 1,5 млрд грн. Проте це не завадило суддям ВАКС звільнити від арешту втікача.

Так, раніше українські юристи звинуватили суддів Вищого антикорупційного суду у виконанні завдань прокурорів САП та детективів НАБУ.

«Судді ВАКС дотримуються посттоталітарного, пострадянського підходу, коли потрібно посприяти обвинуваченню – САП та НАБУ, виконати їхню задачу», – зазначили вони.

До цього, суддя ВАКС Катерина Сікора відмовилася взяти під варту і відпустила під 3,5 млн грн застави колишнього виконувача обов'язків генерального директора «Харківобленерго» Костянтина Логвиненка. НАБУ і САП підозрюють його у співорганізації заволодіння 12,5 млн грн підприємства та замаху на заволодіння ще 120 млн грн. Щодо самої судді Сікори, то у неї НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення. Сікору зловили на внесенні недостовірної інформації щодо ряду машин, квартир, паркомісць, які у неї з'явилися за час здійснення правосуддя.

Окрім Сікори, у скандал потрапила і ще одна суддя Вищого антикорупційного суду Валерія Чорна. Вона у розпал війни стала власницею елітної автівки. У вересні 2022 року вона придбала з салону авто BMW Х6.

«Має бути якесь особисте задоволення, вважаю, я заслужила на це і маю право на цю автівку», – розповіла суддя ВАКС «Слідство.інфо».

Відповідно до результатів соціологічного дослідження групи «Рейтинг», судовій владі, до якої належить ВАКС, не довіряють 72% українців.