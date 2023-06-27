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Землі на березі Дніпра, які належали дружині Медведчука, передано до АРМА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Землі на березі Дніпра, які належали дружині Медведчука, передано до АРМА
Триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна
фото: Офіс генпрокурора

Вартість переданого майна, яке належить Оксані Марченко, становить понад 303 млн грн

Прокуратура ініціювала передачу в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів майна дружини лідера забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука вартістю понад 303 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За клопотанням Бориспільської окружної прокуратури судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і цілісний майновий комплекс – базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м», – йдеться в повідомленні.

Вартість майна, яке належить Оксані Марченко, становить понад 303 млн грн.

Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, що знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата – лідера забороненої в Україні партії «ОПЗЖ», а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб.

Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУНП в Київській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна.

Землі на березі Дніпра, які належали дружині Медведчука, передано до АРМА фото 1
Землі на березі Дніпра, які належали дружині Медведчука, передано до АРМА фото 2
Землі на березі Дніпра, які належали дружині Медведчука, передано до АРМА фото 3

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає $1,1 млн.

Теги: Віктор Медведчук Оксана Марченко АРМА

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Землі на березі Дніпра, які належали дружині Медведчука, передано до АРМА
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