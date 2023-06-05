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Дружина Медведчука вигадала виправдання, чого перед війною втекла з України

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Дружина Медведчука вигадала виправдання, чого перед війною втекла з України
Оксана Марченко виїхала з України 18 лютого 2022 року і тепер живе у Росії
фото з відкритих джерел

СБУ підозрює колишню теледіву у фінансуванні російських окупаційних угруповань

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко вимушено покинула Україну напередодні повномасштабної військової агресії Росії. Таку тезу просуває її адвокат Світлана Савченко, повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.

За словами Савченко, яка є захисницею підозрюваної Марченко, її клієнтка виїхала з України 18 лютого 2022 року. Наразі перебуває у Росії та тимчасово окупованому Криму.

Причиною від’їзду адвокат назвала напад озброєних осіб на житло Оксани Марченко, в якому вона перебувала з членами сім’ї. Саме цей інцидент, як переконує суд захисниця, спонукав Марченко залишити місце постійного проживання з метою збереження життя і здоров’я.

Разом з тим Івано-Франківський апеляційний суд під час розгляду скарги адвоката щодо заочного арешту Оксани Марченко назвав безпідставними аргументи про вимушений виїзд дружини Медведчука за межі України через напад озброєних людей. Оцінку цій події повинні дати правоохоронці в іншому кримінальному провадженні, яке відкрито за заявою Марченко.

Натомість Феміда наголосила: сам факт перебування Оксани Марченко у РФ свідчить про те, що вона переховується від органів досудового розслідування та суду.

Нагадаємо,  23 лютого суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, загальною вартістю більше 5,6 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що суд арештував активи заводу феросплавів, які належали дружині Медведчука. На початку квітня суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука.

За даними досудового розслідування, протягом 2014-2022 років Марченко у змові з кількома особами профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму. Гроші одержували так звані «Управление Государственной службы охраны при МВД Республики Крым» і «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД РФ». Вони, зокрема, охороняли маєток сім’ї Медведчука-Марченко, який розташований у селі Оползневе поблизу Ялти.

Наприкінці березня 2015 року за вказівкою Оксани Марченко її підлеглі зареєстрували у Криму за російським законодавством ООО «Таврия-Инвест». Директором було обрано Інну Палій, громадянку України і мешканку Криму.

Новостворена організація найняла окупантське «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» на охорону  об’єкту нерухомості. Після чого Марченко із власних коштів надала кредит ООО «Таврия-Инвест» на суму 40,2 млн російських рублів, які у підсумку було спрямовано на фінансування незаконних збройних формувань окупаційної влади Криму.

Також Марченко долучила до злочинної змови підлеглого їй директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» Олександра Яковлєва. Він уклав угоду з фірмою окупантів «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев», що у смт Сімеїз (Ялта). У дійсності, як з’ясувало слідство, фінансувалися збройні формування РФ, що діють на території Криму. За 2014-2016 роки на нібито охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев» фірма Марченко сплатила 4,1 млн грн (11,7 млн російських рублів).

Читайте також: Як дружина Медведчука сім років фінансувала окупантів: деталі резонансної справи
Теги: гроші суд тероризм СБУ Віктор Медведчук Оксана Марченко

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