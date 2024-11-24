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Ворог просунувся на Курщині, Донеччині та Харківщині – Deep State

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ворог просунувся на Курщині, Донеччині та Харківщині – Deep State
фото з відкритих джерел

Російські війська продовжують просуватися на Курщині

Мапу бойових дій на фронті оновлено. У суботу, 23 листопада, російські загарбники просунулися в Донецькій, Харківській областях, а також на Курщині. Про це в Telegram повідомили аналітики проєкту Deep State.

Зазначається, що на Донеччині є просування ворога біля Роздольного, Великої Новосілки, а також Неліпівки на Торецькому напрямку.

На Курахівському напрямку зафіксовано просування загарбників поблизу Іллінців, Романівки, Єлизаветівки і населеного пункту Берстки.

Окрім цього, на Донеччині ворог має успіхи біля  Пушкіного, Юріїного та Петрівки.

На Харківщині є просування окупантів в Кругляківці. А на Курщині – біля Гордіївки. 

Нагадаємо, аналітики каналу Deep State та стверджують, що ворог просунувся у Торецьку та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини.

Також росіяни окупували Нову Іллінку.

Раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста.

Окрім того, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

До слова, росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.

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Теги: росія Курщина росіяни ворог місто Харківщина Донеччина війна окупанти Курахове

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