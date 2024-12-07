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Володимир Ар`єв Народний депутат

Румунія дала сигнал всій Європі

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

«Якщо інші країни візьмуть приклад і діятимуть рішуче, тоді в довгостроковій перспективі європейську свободу можна буде врятувати від путінських проксі-партій»

В Євросоюзі перший прецедент, коли російське втручання у вибори отримало гідний відпір. Конституційний Суд Румунії анулював перший тур президентських виборів через зовнішнє втручання.

Перше місце посів проросійський кандидат, ультранаціоналіст Келін Джеорджеску і скасування його перемоги стало репаном по російському лобі.

Давно відомо, що Росія використовує демократичні процеси, щоб зруйнувати демократію. Її втручання у вибори по всій Європі через медіатехнології і соціальні мережі давно було предметом довгих і безрезультатних розмов.

Аж ось Румунія дала результат і оголосила нові вибори президента. Якщо інші країни візьмуть приклад і діятимуть рішуче, тоді в довгостроковій перспективі європейську свободу можна буде врятувати від путінських проксі партій і політиків, які завдяки фейкам і маніпуляціям з російських центрів впливу поступово набирають популярності.

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Джерело
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Теги: вибори Румунія росія

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