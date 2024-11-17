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Масований обстріл України: Санду різко відреагувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Масований обстріл України: Санду різко відреагувала
Президентка Молдови зазначила, що використання зимових похолодань як зброї, щоб змусити націю підкоритися – є жорстоким
фото з відкритих джерел

Майя Санду: «Використовувати зиму як зброю, щоб заморозити націю до покори, є жорстоким і неприйнятним»

Президентка Молдови Майя Санду засудила масштабні авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі України сьогодні зранку, 17 листопада. Про це Санду написала у своєму дописі у мережі Х.

Президентка Молдови зазначила, що використання зимових похолодань як зброї, щоб змусити націю підкоритися – є жорстоким.

«Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні. Використовувати зиму як зброю, щоб заморозити націю до покори, є жорстоким і неприйнятним», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Росія завдала ракетного удару по Рівному. Голова ОВА: Ціллю ракетного удару ворога став об'єкт критичної інфраструктури

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.

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Теги: росія Молдова обстріл Майя Санду відключення

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