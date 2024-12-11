Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 199 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України два ракетних, 17 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 441 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська, Липців та Стариці.

На Куп’янському напрямку

Противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової. Українські захисники відбили вісім атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення поблизу Білої Гори та Часового Яру, яку успішно відбили наші захисники.

На Торецькому напрямку

Росіяни дев’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Диліївка. Триває два боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Росіяни 52 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Триває три боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат, на цьому напрямку попередньо було знешкоджено 246 окупантів, 106 з них – безповоротно. Також знищено вісім одиниць автомобільної техніки противника.

На Курахівському напрямку

Ворог 44 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє, шість боєзіткнень - продовжуються. Противник активно застосовував авіацію на напрямку, КАБами атаковані Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль.

На Времівському напрямку

Загарбники здійснив 16 наступальних дій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки. Три боєзіткнення продовжуються до цього часу.

На Придніпровському напрямку

Наші війська відбили три атаки противника.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби відзначено воїнів 3-ої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 124-ої окремої бригади територіальної оборони, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, 48-го окремого штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1022-й день повномасштабної війни в Україні.