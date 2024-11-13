У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени

У Києві та низці областей України 13 листопада о 06:40 оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих БпЛА та ракетну небезпеку. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Увага!Ракета на Чернігівщині курсом на Київщину!», – повідомили Повітряні сили о 06:48.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що у Київській області було зафіксовано рух російських ударних безпілотників, працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.