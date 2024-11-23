Розвідка назвала головну мету путінської армії до кінця зими

Російські війська намагаються підтримувати темп наступу шляхом перекидання оперативних резервів

Головним завданням путінської армії на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти мають стратегічну мету – повний контроль території України. Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє «Укрінформ».

«Узимку буде три роки так званої СВО. Завдання «СВО» було яке? «Звільнення» Донецької та Луганської областей. Так, коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета – повний контроль території України», – заявив Скібіцький.

Представник ГУР наголошує, що російські війська намагаються підтримувати темп наступу шляхом перекидання оперативних резервів – «перегрупування з одного району бойових дій до іншого».

«Раз – і перекинули до Курської області. Зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз – підтримувати темп наступу», – пояснив Скібіцький.

Нагадаємо, підготовка Росії до геноциду українського народу перед повномасштабним вторгненням включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання.

Крім того, заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький зауважив, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру.

За даними ГУР МО, 21 листопада Росія завдала удару України, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кєдр». Зазначалося, що підльотний час російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна – оснащена шістьма суббоєприпасами.

Також Financial Times писало, що 21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 «Рубіж», а не середньої дальності «Орєшнік».

Як повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.