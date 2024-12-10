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Скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб зробити війну для Путіна беззмістовною: Зеленський відповів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб зробити війну для Путіна беззмістовною: Зеленський відповів
Україні потрібно 10-12 додаткових систем Patriot
фото: Christopher Smith, U.S. Army

Президент зазначив, що тільки системи ППО зараз здатні гарантувати безпеку мирним українцям.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що тільки системи ППО зараз здатні гарантувати безпеку мирним українцям. Україні потрібно 10-12 додаткових систем Patriot. Вони забезпечать країні життя та зроблять війну для Путіна беззмістовною. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Президент зазначив, що тільки системи ППО зараз здатні гарантувати безпеку мирним українцям. Саме про це Володимир Зеленський розмовляв з президентом США Байденом, а також обговорював з генсеком НАТО Марком Рютте та польським прем'єром Дональдом Туском.

«Тому що якщо наше небо повністю захищене, переваги у них немає. Жодні КАБи, ракети будь-які балістичні тощо не зможуть влучати в цивільну інфраструктуру України, наші енергетику, лікарні, школи та університети. Одна система коштує 1,5 млрд – візьміть, будь-ласка, з російських активів – 30 млрд це буде коштувати. Але це повністю закриє все наше небо», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

Згідно з аналізом даних Повітряних сил України, протягом вересня, жовтня та листопада російські війська випустили понад 6 тис. дронів і ракет. Це втричі більше, ніж за попередній квартал, а також більш ніж учетверо перевищує показники осені 2023 року.

Також повідомлялося, що збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні. Також Росія намагається почати виготовляти дрони зі штучним інтелектом.

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Теги: Володимир Зеленський системи ППО війна

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