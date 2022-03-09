Рятувальники зачитали вірші Шевченка у річницю народження поета: відео

Сьогодні 208-ма річниця народження українського поета Тараса Шевченка

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій до дня народження поета Тараса Шевченка зачитали його вірші. Відповідне відео з’явилося на сторінці служби у Facebook.

«…І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.

Сьогодні 208-ма річниця народження батька української нації, Тараса Шевченка. Знаємо: нині розпростер Кобзар свої руки над Україною. Бо ще тоді, коли писав він ці пророчі слова, вірив, що Україна оновиться. Через біль, вогонь, кров і муку. Але оновиться. І постане, як Фенікс з попелу, прекрасною і всесильною. Ми зараз проходимо через біль, вогонь, кров і муку. Аби постати оновленими і могутніми. Тримай, батьку, над нами свої долоні. Вір у нас, допомагай нам своїм духом і словом. Ми не підведемо. А кривавий супостат – ляже в український чорнозем. І проросте крізь нього золоте жито під блакитним українським небом», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня виповнюється 208 років від дня народження українського поета, прозаїка, мислителя, живописця, графіка, етнографа та громадського діяча Тараса Шевченка.