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    Мін’юст США подав до суду на соратника Трампа за несплату податків

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    Стоун та його дружина Нідія Стоун заборгували в держскарбницю близько $2 млн - Мін’юст США подав до суду на соратника Трампа за несплату податків
    Стоун та його дружина Нідія Стоун заборгували в держскарбницю близько $2 млн

    Родина Стоунів вела «розкішний спосіб життя, попри те, що заборгувала майже два мільйони доларів у вигляді невиплачених податків, відсотків і штрафів

    У п’ятницю Міністерство юстиції США подало цивільний позов проти союзника колишнього президента Дональда Трампа Роджера Стоуна, звинувативши його та його дружину в несплаті майже 2 мільйонів доларів податків.

    Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

    У документі із шести пунктів вказано, що Стоун та його дружина Нідія Стоун заборгували в держскарбницю близько $1,5 млн у 2007 і 2011 роках та $407 тисяч вже починаючи 2018 року.

    Стоуни, ідеться в заяві, ухилилися від збору коштів, водночас вели «розкішний спосіб життя, попри те, що заборгували майже два мільйони доларів у вигляді невиплачених податків, відсотків і штрафів».

    «Заява уряду є абсурдною. Вони добре знають, що через мою дворічну боротьбу… ми з дружиною опинилися на межі банкрутства… Описати мій нинішній спосіб життя як «розкішний» буде безглуздо», – заявив Стоун.

    Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, указом про помилування скасував тюремне ув’язнення для свого давнього соратника Стоуна, який фігурував у розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США.

    Раніше окружний суд Вашингтона засудив Стоуна до трьох років і чотирьох місяців ув’язнення за надання неправдивих свідчень у Конгресі США та за спроби вплинути на свідка. Це один із найсуворіших вироків для наближених до Трампа осіб, які фігурували в розслідуванні спецпрокурора Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори.

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    Теги: суд США вибори Дональд Трамп гроші Міністерство юстиції дружина корупція помилування
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