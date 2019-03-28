«ДахаБраха» презентувала саундтрек до нового українського фільму



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Фото: «ДахаБраха»

«Ми свідки ритуалу, де музиканти – божества, а їхні інструменти – магічні»

Український гурт «ДахаБраха» презентував кліп на пісню «Пливе човен», яка стала саундтреком до нової стрічки Романа Бондарчука «Вулкан». Відео для колективу зняв сам режисер фільму, повідомив портал reklamaster.com з посиланням на Державне агентство України з питань кіно.

У кліпі показано, як кадри з драмеді, так і власне подробиці знімального процесу.

«Я хотів сполучити голоси артистів із машинерією кінопроцесу – рейками, освітлювальними приладами, кабелями. Впустити цю виробничу матерію в кліп. Щоб відчути, як багато заліза, людей і енергії задіяно в процесі творення образу на екрані, створення фільму. Мене захоплює це поєднання. Зв’язок, який виникає між музикантами і долею екранних героїв. Наче ми свідки ритуалу, де музиканти – божества, а їхні інструменти – магічні. Саме вони пробуджують, закохують, рятують від небезпек, посилають потрібних людей і змушують героїв рухатись далі. У земному житті ці божества втілюються через народний хор, через пісню, найтоншу з відомих нам матерій», – мовив Роман Бондарчук.

Учасники гурту теж прокоментували співпрацю з режисером: «Останнім часом до нас приходить дуже багато пропозицій пов’язаних з кіно. Знятися в епізоді, написати саундтрек, або просто надати можливість використати фрагменти нашої музики. Але з купи запитів був один цікавий та нестандартний – озвучити трейлер нового фільму Романа Бондарчука «Вулкан». Роман – дуже талановита та обдарована особистість! Ми давно є прихильниками його документальних стрічок і звичайно ідея зробити щось разом виглядала дуже привабливою. Наше завдання було переосмислити українську народну пісню Пливе човен, яка звучить у фiльмі. Пісня, кадри з «Вулкану» – наша спроба поштовху атмосфери зниклих свiтiв та пошуків давно загубленого щастя».

Стрічка «Вулкан» розповідає про пригоди перекладача моніторингової місії ОБСЄ Лукаса у маленькому містечку на півдні України.

Фільм в українському прокаті вийде 4 квітня.

«Да́хаБра́ха» — відомий український музичний гурт. Назва гурту, за словами його учасників, складена зі староукраїнських слів «давати» та «брати». Музичний стиль гурту визначається учасниками як «етно-хаос», що підкреслює «хаотичне» поєднання різних етнічних складових. Гурт використовує українські народні пісні, що записані учасниками гурту та їх колегами-фольклористами у фольклорних експедиціях у різних регіонах України: мінімалізм, хіп-хоп, соул, блюз.