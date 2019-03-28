Появился первый тизер фильма «Віддана» по мотивам романа «Феликс Австрия»



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Лента выйдет в украинский прокат в 2020 году

Film.UA выпустил первый тизер к ленте «Віддана», снятую по мотивам романа Софии Андрухович «Феликс Австрия». Книга стала победителем всеукраинской премии «Книга года», а также получила особое отличие «Форума издателей» во Львове и премию «ЛитАкцент года».

События ленты разворачиваются в Станиславе в 1868 году. Во время пожара доктор Ангер теряет жену. Ему удается спасти дочь и девочку домработницы, к которой он теперь относится, как к родной. Через 25 лет девушки вырастают и пытаются понять, кем они стали друг другу. Сценарий к фильму написала Алина Семерякова в сотрудничестве с автором романа Софией Андрухович. Режиссером фильма выступила Кристина Сиволап, а главные роли исполнят Марианна Янушевич, Алеся Романова и Роман Луцкий.

Саундтрек к тизеру исполняет Ирина Швайдак, солистка группы «Один в Каное», которая специально написала новую вокальную партию для песни «Човен». Евгений Филатов (The Maneken) написал новую аранжировку для трека. Съемки ленты начнутся только в апреле этого года. Кинопрокатчик пока не спешит называть точную дату премьеры, но ждать «Віддану» придется до 2020 года.

Джерело: Moviegram