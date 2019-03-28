  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Появился первый тизер фильма «Віддана» по мотивам романа «Феликс Австрия»

    • Розсилка
    Скриншот видео - Появился первый тизер фильма «Віддана» по мотивам романа «Феликс Австрия»
    Скриншот видео

    Лента выйдет в украинский прокат в 2020 году

    Film.UA выпустил первый тизер к ленте «Віддана», снятую по мотивам романа Софии Андрухович «Феликс Австрия». Книга стала победителем всеукраинской премии «Книга года», а также получила особое отличие «Форума издателей» во Львове и премию «ЛитАкцент года».

    События ленты разворачиваются в Станиславе в 1868 году. Во время пожара доктор Ангер теряет жену. Ему удается спасти дочь и девочку домработницы, к которой он теперь относится, как к родной. Через 25 лет девушки вырастают и пытаются понять, кем они стали друг другу. Сценарий к фильму написала Алина Семерякова в сотрудничестве с автором романа Софией Андрухович. Режиссером фильма выступила Кристина Сиволап, а главные роли исполнят Марианна Янушевич, Алеся Романова и Роман Луцкий.

    Саундтрек к тизеру исполняет Ирина Швайдак, солистка группы «Один в Каное», которая специально написала новую вокальную партию для песни «Човен». Евгений Филатов (The Maneken) написал новую аранжировку для трека. Съемки ленты начнутся только в апреле этого года. Кинопрокатчик пока не спешит называть точную дату премьеры, но ждать «Віддану» придется до 2020 года.

    Джерело: Moviegram

    трейлер украинский фильм украинское кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ