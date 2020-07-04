Суд скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд до України російському реперу Елджею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«СБУ не було надано жодних доказів встановлення щодо Елджея підстав для заборони в’їзду до України» - суд

Суд стягнув 1 536 гривень бюджетних коштів СБУ на користь репера

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд до України на три роки російському реперу Елджею (справжнє ім’я та прізвище Олексій Узенюк), бо відео його виступу в окупованому Криму видалено з YouTube.

Відповідне рішення 25 червня ухвалив суддя Ігор Качур, – йдеться в ухвалі суду.

У рішенні суду зазначено, що Елджей подав позов щодо рішення СБУ і вимагав скасувати заборону, запроваджену після скарги колишнього нардепа Володимира Парасюка, який вимагав заборонити реперу в’їжджати до України через виступ у Коктебелі в окупованому Росією Криму. Доказом цього було відео на YouTube.

Крім того, за версією СБУ, в жовтні 2018 року Елджей та інші особи в інтерв’ю виданню «РИА Новости Новосибирск» зазначили, що вважають АР Крим російською територією, в яку Росія історично багато вклала: «Тому з точки зору геополітичних інтересів Крим має залишатися російським».

«Також у зазначеному інтерв’ю ці особи висловлюють власну думку щодо того, що Росія діяла згідно із законними правами жителів АР Крим», – повідомив суд, посилаючись на матеріали СБУ.

Повідомляється, що суд Києва дійшов висновку, що відео, на якому Елджей нібито виступає в окупованому Криму, наразі видалено з мережі.

«Cуд зазначає, що висновок відповідача (СБУ) про те, що позивач (Елджей. – Ред.) незаконно відвідував окуповану територію АР Крим, є необґрунтованим і безпідставним, що, зі свого боку, вказує на те, що рішення, яке оскаржується, було прийнято відповідачем на підставі недостовірних і не підкріплених відповідними, допустимими доказами відомостей, отриманих із соціальної мережі «Ютуб» без проведення процедури верифікації власників акаунтів користувачів цієї соціальної мережі, передбаченої чинним національним процесуальним законом», – йдеться в тексті рішення суду.

У суді дійшли висновку, що СБУ не було надано жодних доказів встановлення щодо Елджея підстав для заборони в’їзду до України. Крім того, суд стягнув 1 536 гривень бюджетних коштів СБУ на користь репера.

Повідомляється, що рішення суду може бути оскаржено. Коментарів СБУ з приводу рішення суду немає.

Читайте також: