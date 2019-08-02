У Русанівській протоці потонув чоловік



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Рятувальники за допомогою надувного човна доставили тіло до берега

Рятувальники дістали тіло потопельника і передали поліції

У п’ятницю, 2 серпня, на Русанівській протоці напроти вулиці Микільсько-Слобідська у Києві було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:37.

На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Києві.

«Як виявилось, на відстані 5 м від берега на поверхні води виявлено тіло потопельника чоловічої статі», - повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.

Рятувальники за допомогою надувного човна доставили тіло до берега та передали працівникам поліції.

Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Нагадаємо, 24 липня у Святошинському районі столиці на озері Верховина у воді виявили тіло людини.

У ніч на середу, 24 липня, у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.