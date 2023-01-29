Документалка про звірства Росії в Маріуполі отримала нагороду «Санденс»
Стрічка «20 днів у Маріуполі» зафільмована репортерами The Associated Press, які провели в місті перші дні повномасштабного наступу
Документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі», яка розповідає про перші дні російського вторгнення в Україну, отримала приз симпатій глядачів на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс». Про це повідомив офіційний Twitter фестивалю.
Стрічка розповідає про те, як Маріуполь переживав перші тижні повномасштабної війни. У ньому – обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. На фестивалі «Санденс» відбулась світова прем'єра.
Як пише ВВС, команда репортерів The Associated Press, у складі якої були режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко, прибули до Маріуполя 24 лютого за годину до початку повномасштабного нападу на Україну.
На фестивалі стрічка змагалася з 11 документальними фільмами зі всього світу у номінації World Cinema Documentary Competition.
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