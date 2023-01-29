Головна Країна Культура
search button user button menu button

Документалка про звірства Росії в Маріуполі отримала нагороду «Санденс»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Документалка про звірства Росії в Маріуполі отримала нагороду «Санденс»
фото з відкритих джерел

Стрічка «20 днів у Маріуполі» зафільмована репортерами The Associated Press, які провели в місті перші дні повномасштабного наступу

Документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі», яка розповідає про перші дні російського вторгнення в Україну, отримала приз симпатій глядачів на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс». Про це повідомив офіційний Twitter фестивалю.

Стрічка розповідає про те, як Маріуполь переживав перші тижні повномасштабної війни. У ньому – обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. На фестивалі «Санденс» відбулась світова прем'єра.

Як пише ВВС, команда репортерів The Associated Press, у складі якої були режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко,  прибули до Маріуполя 24 лютого за годину до початку повномасштабного нападу на Україну.

На фестивалі стрічка змагалася з 11 документальними фільмами зі всього світу у номінації World Cinema Documentary Competition.

 

 

 

Теги: Маріуполь кіно премія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Культура

Документалка про звірства Росії в Маріуполі отримала нагороду «Санденс»
Документалка про звірства Росії в Маріуполі отримала нагороду «Санденс»
Суд може поставити крапку у справі про «Скіфське золото»: подробиці
Суд може поставити крапку у справі про «Скіфське золото»: подробиці
Книга про подорожі Україною очолила топ продажів на Amazon
Книга про подорожі Україною очолила топ продажів на Amazon
ЮНЕСКО надала центру Одеси статус Всесвітньої спадщини під загрозою
ЮНЕСКО надала центру Одеси статус Всесвітньої спадщини під загрозою
Український фільм «Будинок зі скалок» може отримати «Оскар»: що відомо про стрічку
Український фільм «Будинок зі скалок» може отримати «Оскар»: що відомо про стрічку
Зірка «Гардемаринів» вирушив на війну проти українців
Зірка «Гардемаринів» вирушив на війну проти українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
9806
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео
8364
Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі
8185
Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США
5554
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
27 сiчня, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту