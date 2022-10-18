Дурнєв звернувся до українців: Тепер жодних російських пісень

«Після війни з Росією, які російські пісні?»

Російськомовний блогер-мільйонник Олексій Дурнєв, який після повномасштабного вторгнення перейшов на українську, у інтерв’ю «Главкому» зізнався, що перестав слухати російську музику. Хоча до війни відвідував концерти російських і російськомовних виконавців. Зокрема, минулого року був на концерті Скриптоніта. Нині ж всі, хто навіть просто промовчали про те, що відбувається в Україні, для нього зникли.

«Я би взагалі заборонив російську культуру в Україні. Якщо ти російський артист, який підтримав Україну, і це доведено, ти маєш перекласти свої пісні українською, щоби їх тут співати. Ніяких російських пісень, ти що. Після війни з Росією, які російські пісні у Києві?», – пояснив Олексій Дурнєв.

Раніше телеведучий і блогер Олексій Дурнєв пояснив, чим корисний гумористичний контент під час війни. Дурнєв пояснив, що зосередився на психологічному розвантаженні співвітчизників.

Також Олексій Дурнєв розказав, як швидко опанував українську мову.