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Дурнєв звернувся до українців: Тепер жодних російських пісень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дурнєв звернувся до українців: Тепер жодних російських пісень
Російські артисти повинні перекласти свої пісні українською, щоби співати їх в Україні, вважає Олексій Дурнєв
фото: glavcom.ua

«Після війни з Росією, які російські пісні?»

Російськомовний блогер-мільйонник Олексій Дурнєв, який після повномасштабного вторгнення перейшов на українську, у інтерв’ю «Главкому» зізнався, що перестав слухати російську музику. Хоча до війни відвідував концерти російських і російськомовних виконавців. Зокрема, минулого року був на концерті Скриптоніта. Нині ж всі, хто навіть просто промовчали про те, що відбувається в Україні, для нього зникли.

«Я би взагалі заборонив російську культуру в Україні. Якщо ти російський артист, який підтримав Україну, і це доведено, ти маєш перекласти свої пісні українською, щоби їх тут співати. Ніяких російських пісень, ти що. Після війни з Росією, які російські пісні у Києві?», – пояснив Олексій Дурнєв.

Раніше телеведучий і блогер Олексій Дурнєв пояснив, чим корисний гумористичний контент під час війни. Дурнєв пояснив, що зосередився на психологічному розвантаженні співвітчизників.

Також Олексій Дурнєв розказав, як швидко опанував українську мову.

Читайте також: Олексій Дурнєв: Я б взагалі заборонив російську культуру в Україні
Теги: блогер артист

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