Екшн «Довбуш» у кінопрокаті: касові збори вражають

«Довбуш» став найпопулярнішим фільмом тижня

Український пригодницько-історичний фільм «Довбуш» за перший вікенд – з 24 до 27 серпня – зібрав 8,7 млн гривень у кінопрокаті. Касові збори включають також допрем'єрні покази в турі команди фільму Україною, що почалися 19 серпня. Про це розповіли Forbes у Film.ua Group.

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На перегляд фільму режисера Олеся Саніна з 24 по 27 серпня придбали майже 60 тис. квитків. У результат касових зборів врахували квитки, продані в турі Україною. Допрем’єрні покази екшну відбулись у Чернівцях, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі.

Найпопулярніший фільм тижня

Водночас «Довбуш» став найпопулярнішим фільмом тижня у каталозі кінодистриб’ютора Kinomania, який також займається прокатом стрічок «Барбі», «Індіана Джонс і реліквія долі» та «Вартові Галактики 3».

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Після «Довбуша» наступним за популярністю у каталозі став американський фільм про супергероїв «Синій Жук», який зібрав касу 2,1 млн грн та понад 13 тис. глядачів. А, наприклад, «Барбі» минулого тижня зібрала 1,5 млн грн та майже 9,5 тис. глядачів.

Як знімався фільм

Екшн «Довбуш» Олеся Саніна є одним із наймасштабніших і найдорожчих українських фільмів з бюджетом у 120 млн грн. Над його зйомками працювала команда з 3 тис. людей, під стрічку пошили понад 1000 костюмів і збудували з нуля фортецю під Києвом. Робота над стрічкою, що розповідає про легенду українських Карпат Олексу Довбуша, тривала 10 років.

Олекса Довбуш – опришок, герой найвідоміших українських легенд, відомий своїм завзяттям та боротьбою за справедливість. Саме Довбуш вважається найбільш уславленим героєм Прикарпаття та Гуцульщини XVIII століття – власне, звідки він, за легендою, і походить.

Для зйомок пригодницько-історичного фільму «Довбуш» побудували або відновили понад 20 локацій. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебували по 50 каскадерів. Творці фільму їздили в експедиції, вивчали ремесла і техніки бою XVIІІ століття й постійно шукали гроші на реалізацію масштабних планів.

Перший офіційний трейлер вийшов у 2021 році. Передбачалося, що у прокат фільм вийде у травні 2022, однак через повномасштабне вторгнення прем'єру довелося відкласти.

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Права на показ українського фільму «Довбуш» придбали більш як 20 країн, у семи державах уже стартував.

Які українські фільми були найкасовішими

Раніше стрічка Саніна «Поводир» у 2014 році за перший вікенд зібрала біля великих екранів 94,75 тис. глядачів.

А найкасовішим українським кіно є історичний екшн «Захар Беркут» Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна, який за перші чотири дні прокату зібрав 13,2 млн грн від понад 148 тисяч глядачів.