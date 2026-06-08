Кадрова драма у Хорі Верьовки. Нинішній керівник пояснив, куди зник попередній

Вже понад п’ять років без контракту головним хором керує Ігор Курилів, який прийшов на місце Зеновія Корінця

Колишній генеральний директор та художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки Зеновій Корінець після завершення роботи в колективі перейшов на викладацьку діяльність. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів чинний генеральний директор та художній керівник хору Ігор Курилів, коментуючи обставини зміни керівництва колективу у 2021 році.

Нині Корінець працює в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. «Він в Університеті імені Михайла Драгоманова викладає, на факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського», – сказав Курилів.

Керівник хору розповів, що після завершення контракту у 2021 році Корінець вирішив взяти участь у конкурсі на новий термін перебування на посаді. Однак перемогу здобув хормейстер Національної опери України Олександр Тарасенко.

За словами Куриліва, колектив не погодився з таким рішенням і розпочав акції протесту.

Колектив хору Верьовки під стінами Мінкульту – мітинг на підтримку Зеновія Корінця, 12 жовтня 2021 рік фото: Національний Заслужений Академічний Український Народний хор ім. Г.Верьовки/Facebook

«Почався бунт, хор вийшов під стіни Міністерства культури, пів години так простояв, але ніхто не вийшов і результату не було ніякого. Тоді хор розвертається і йде під Офіс президента. Там усе вирішилось за 10 хвилин: Тарасенко сам відмовився від посади, але і Корінець взагалі нічого не здобув, бо вже був звільнений. Так мене призначили виконувачем обов'язків», – розповів він.

Курилів стверджує, що після призначення залишив Корінця працювати у хорі. Однак згодом між ними виникли суперечності.

«Я ж не лишу на вулиці людину (Зеновія Корінця – «Главком»), яка мене колись прийняла на роботу після смерті Авдієвського. Беру Корінця на роботу. Мені дзвонять з міністерства і кажуть: «Що ви зробили? Ну, тепер розбирайтесь з ним далі, нас більше нічого не цікавить». А Зеновій все це сприйняв так: «Чого це тебе призначили виконувачем обов'язків, а не його самого?» Я сказав: «Піди запитай у них, чого вони мене призначили. Не знаю, я не просився», – зазначив керівник хору.

«І почалося це тертя між Зеновієм і мною. Закінчилось тим, що я звільнив його. У нього лишилася образа, звичайно. Але звільнення Зеновія дало мені можливість направити хор в інше русло, бо він тоді вже трошки просів», – сказав він.

Як дізнався «Главком» від одного з функціонерів Мінкульту, ексміністр культури Олександр Ткаченко планомірно прагнув замінити Зеновія Корінця на Олександра Тарасенка. Саме тому під час конкурсу виборці від міністерства віддали свій голос за хормейстра Нацопери. За законом, Мінкульт мав призначити на посаду гендиректора хору переможця конкурсу Тарасенка, але після бунту колективу міністр Ткаченко вмовив хормейстра Нацопери, аби той сам написав заяву з проханням не призначати його. Водночас лишити Корінця керівником хору означало б для Мінкульту «визнати поразку». Саме так і сталося, що Ігор Курилів став виконувачем обов'язків гендиректора хору.

Водночас Курилів зазначив, що не знає причин, через які Корінець не зміг перемогти у конкурсі. Також він наголосив, що сам не був учасником відбору та підтримував свого попередника.

«Ні, не брав. Я був на стороні Корінця, так само стояв на мітингах. Але все одно в його очах я залишився винуватцем», – зазначив керівник колективу.

За словами Куриліва, через дію воєнного стану новий конкурс на посаду директора хору досі не проводився.

Зеновій Корінець очолював Хор Верьовки після смерті багаторічного керівника колективу Анатолія Авдієвського, який керував хором з 1966 по 2016 рік. У 2021 році після завершення контракту Корінець взяв участь у конкурсі на посаду директора-художнього керівника, однак не зміг перемогти. Відтоді обов’язки керівника виконує Ігор Курилів, який нині продовжує очолювати колектив.

Нагадаємо, 10 травня у Палаці «Україна» відбувся концерт «Легенди України. Золоті хіти», присвячений творчості народного артиста України Юрія Рибчинського. Хор Верьовки, оркестр та балет виконали найвідоміші пісні поета у новому хоровому звучанні. Захід став завершенням ювілейного року Рибчинського, який у 2025 році відзначив 80-річчя.