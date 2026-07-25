Засновник «Фенікса» та актор після гастролей не повернулися до України

У команді заявили, що не знали про наміри чоловіків залишитися за кордоном і засудили їхній вчинок

Засновник і директор театральної школи «Фенікс» Олександр Єгоров та один із акторів проєкту «Непрочитані» Кирило не повернулися до України після благодійного показу вистави у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на учасників проєкту.

Команда вирушила до Польщі 19 липня, а 21 липня повернулася в Україну не в повному складі. Для виїзду трьох чоловіків Міністерство культури оформило відповідний дозвіл.

Учасники «Непрочитаних» стверджують, що не були поінформовані про намір двох чоловіків залишитися за кордоном. За їхніми словами, про це стало відомо вже після виступу, коли колектив готувався до повернення в Україну.

У зверненні команда наголосила, що засуджує такий вчинок, оскільки він підриває довіру до українських культурних проєктів і може поставити під загрозу можливість чесних митців представляти Україну за кордоном.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 🇺🇦 Eleonora Kravchenko | Actress (@noryshka)

На ситуацію також відреагував український центр UAHUB Warsaw, на майданчику якого відбувався показ вистави. Там заявили, що не знали про плани Єгорова та актора залишитися в Польщі, а також повідомили про намір переглянути співпрацю з подібними культурними ініціативами.

Представники центру наголосили, що почуваються використаними, адже благодійний проєкт, присвячений історіям людей, які постраждали від війни, був використаний для виїзду за кордон.

У театральній школі «Фенікс» повідомили, що Олександр Єгоров більше не обіймає посади операційного директора та художнього керівника. Управління платформою тимчасово перейшла до команди. У коментарі Суспільному Єгоров пояснив своє рішення залишитися за кордоном можливістю мобілізації.

Проєкт «Непрочитані» є благодійною соціально-мистецькою ініціативою театральної платформи «Фенікс». Вистава створена на основі реальних історій українців, які пережили повномасштабну війну, а під час гастролей команда збирала кошти на підтримку військових і соціальних ініціатив.

Нагадаємо, у червні колишньому виконувачу обов'язків міністра культури Ростиславу Карандєєву повідомили про підозру у справі про ймовірне сприяння незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон під виглядом учасників музичних гуртів. За даними слідства, після виїзду на благодійні гастролі за кордон вісім чоловіків не повернулися до України.