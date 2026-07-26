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Оголошено переможців національної кінопремії «Золота Дзиґа»

Єлизавета Жабська
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Єлизавета Жабська
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Оголошено переможців національної кінопремії «Золота Дзиґа»
Ювілейна «Золота Дзиґа» оголосила переможців
колаж: Українська Кіноакадемія/Facebook

Фільм «Ти – космос» отримав одразу 10 нагород

Десята Національна кінопремія «Золота Дзиґа» 25 липня оголосила своїх лауреатів. Найбільше нагород отримав фільм «Ти – космос» режисера Павла Острікова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Українську Кіноакадемію.

Кінострічка режисера Павла Острікова «Ти – Космос» перемогла в десяти номінаціях, серед яких і «Найкращий фільм» та «Найкраща режисерська робота».

Окрім «Ти – Космос», за звання найкращого фільму року змагалися стрічки «2000 метрів до Андріївки», «Війна очима тварин», «Медовий місяць», «Пісні повільно палаючої землі» та «Сірі бджоли».

У номінації «Найкраща режисерська робота» (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка) переміг Павло Остріков із фільмом «Ти – Космос». Також у номінації змагалися режисери Дмитро Мойсеєв («Сірі бджоли»), та Мстислав Чернов («2000 метрів до Андріївки»).

Лауреати «Золотої Дзиґи» 2026

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа

Сергій Буковський

Відкриття року

Артем Рижиков

Найкращий дизайн костюмів

Тетяна Лавриненко, «Малевич»

Найкращий грим

Тетяна Татаренко, «Сірі бджоли»

 

Найкраща робота художника-постановника

Владлен Одуденко, Марія Денисенко, «Ти – космос»

Найкраща жіноча роль другого плану

Ірма Вітовська, «Малевич»

Найкраща жіноча роль

Марина Кошкіна, «Війна очима тварин»

Найкраща операторська робота

Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, «2000 метрів до Андріївки»

Найкращий монтаж

Іван Банніков, «Ти – космос»

Найкращі спеціальні ефекти

Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновский, Юрій Бонадренко, Максим Головін, «Ти – космос»

Найкращий звук

Сергій Степанський, «Ти – космос»

Найкраща пісня

«Ні обіцянок ні пробачень» з фільму «Ну мам». Михайло Клименко (Adam) (посмертно) – за авторське аранжування. Слова та музика – Сергій Лазо. Виконавці – Михайло Клименко (Adam) та Уляна Золкіна.

Найкраща музика

Микита Моісеєв, «Ти – космос»

Найкраща чоловіча роль другого плану

Василь Кухарський (посмертно), «Киснева станція»

Найкраща чоловіча роль

Володимир Кравчук, «Ти – космос»

Megogo Audience Award

«Ти – космос», реж. Павло Остріков

Найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова)

«Пасхальний день», реж. Микола Засєєв; прод. Наталія Лібет, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко, Ольга Брегман

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Через 769 км, Нью-Йорк», реж. Софія Бугрій, прод. Сабіна Асадова

Найкращий анімаційний фільм

«Моя бабуся – парашутистка», прод. та реж. Поліна Піддубна

Найкращий ігровий серіал

«Обмежено придатні», прод. Сергій Лавренюк, Олена Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк

Найкращий документальний фільм

«2000 метрів до Андріївки», прод. Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, реж. Мстислав Чернов

Найкращий сценарій

Павло Остріков, «Ти – космос»

Найкраща режисерська робота (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка)

Павло Остріков, «Ти – космос»

Найкращий фільм

«Ти – космос», прод. Анна Яценко, Володимир Яценко, реж. Павло Остріков

Нагадаємо, минулого року головну нагороду IX Національної кінопремії «Золота Дзиґа» отримав фільм Тараса Томенка «Будинок «Слово». Нескінчений роман». Стрічка також перемогла в номінації «Найкраща режисерська робота». Найкращими акторами стали Костянтин Темляк за роль у фільмі «БожеВільні» та Карина Химчук за роль у стрічці «Ти мене любиш?». Найкращим документальним фільмом визнано «Порцелянову війну» Слави Леонтьєва, а найкращим серіалом – «Homo amans» Саші Лідаговського.

До слова, торік довкола «Золота Дзиґи» спалахнув скандал через те, що нагороду в категорії «Найкраща чоловіча роль» отримав Костянтин Темляк, якого раніше звинуватили в домашньому насильстві. Згодом актор відмовився від цієї нагороди. 

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Теги: фільм премія кіно

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