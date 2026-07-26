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Арт-об'єкт, що пройшов крізь вогонь у США, встановили у Києві (фото)

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Арт-об'єкт, що пройшов крізь вогонь у США, встановили у Києві (фото)
У Києві біля будівлі МЗС встановили 8-метрову скульптуру «Фенікс» з фестивалю Burning Man
фото: facebook.com/UkraineMFA

Восьмиметрова сталева скульптура «Фенікс» у формі тризуба прикрасила майданчик біля МЗС

Біля Міністерства закордонних справ з'явилася інсталяція «Фенікс», створена для американського Burning Man 2023. Робота символізує здатність українців проходити крізь найтяжчі випробування, не втрачаючи своєї суті. Про це пише «Главком» з посиланням на офіційну сторінку у Facebook Міністерства закордонних справ України.

Йдеться про восьмиметрову сталеву скульптуру «Фенікс» українського художника Олексія Сая. Артоб'єкт уперше представили на міжнародному фестивалі сучасного мистецтва Burning Man у США у 2023 році, а тепер він став частиною публічного простору української столиці.

Скульптура виконана у формі птаха, силует якого відсилає до українського тризуба. За задумом авторів, вона символізує стійкість, трансформацію та здатність українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.

У Міністерстві нагадали, що на фестивалі Burning Man «Фенікс» був прихований усередині великого дерев'яного короба, який нагадував захисні конструкції, якими в Україні під час війни закривали пам'ятники від російських обстрілів. Під час перформансу короб спалили, після чого з полум'я відкрилася металева скульптура.

«На Burning Man скульптура була в дерев’яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам’ятників. Під час перформансу короб спалили – і з вогню постав "Фенікс". Робота Сая стала дієвим проєктом, нагадуючи світові про щоденний досвід країни, а нині розміщена біля будівлі, де здійснюється дипломатія. Тепер робота говорить з українцями», – зазначили у МЗС.

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У Києві біля будівлі МЗС встановили 8-метрову скульптуру «Фенікс» з фестивалю Burning Man
фото: facebook.com/UkraineMFA

Інсталяцію створили художник Олексій Сай та архітекторка і художниця Богдана (Дана) Косміна спеціально для Burning Man 2023. Перформанс із відкриттям скульптури мав показати відродження України після руйнувань, а сам «Фенікс» став художнім образом держави, яка проходить крізь випробування війною та продовжує боротися.

Масштабну арт-установку реалізували за участі низки партнерів:

  • конструкторське бюро «Майстерня чудес» під керівництвом Міті Зінов’єва;
  • фонд UA Resistance Foundation;
  • логістичний партнер «Нова Пошта Глобал», який забезпечив транспортування інсталяції.

Зазначимо, що історія створення та презентації «Фенікса» також увійшла до документального фільму «Замки на піску», який підготували Fozzy Media Group спільно з «Майстернею чудес».

Нагадаємо, український скульптор Микита Зігура опинився в центрі суспільного скандалу після презентації в Монако «антивоєнного проєкту» «Пластиліновий чоловічок». Найбільше обурення викликав авторський коментар до роботи, який багато користувачів соцмереж назвали образливим для українських військових і таким, що перегукується з російськими пропагандистськими наративами.

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Теги: Київ США мистецтво пам'ятник

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