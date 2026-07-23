Головна Країна Культура
search button user button menu button

У відкритий доступ викладено понад 48 тис. документів із архіву Павла Тичини

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
У відкритий доступ викладено понад 48 тис. документів із архіву Павла Тичини
Опубліковані документи доступні для ознайомлення на цифровій платформі архіву-музею
Фото: ЦДАМЛМ

Оцифрований фонд Павла Тичини загалом налічує понад 17 тис. справ

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ) провів масштабну роботу з оцифрування та оприлюднив у відкритому доступі понад 48 тисяч сканкопій із 2867 архівних справ, що належать до особового фонду №464 Павла Тичини, повідомляє «Главком».

 Сканування та наповнення онлайн-ресурсу «Комплексна система інформатизації» тривало протягом січня – липня 2026 року, і відтепер кожен охочий може досліджувати першоджерела про життя та творчість знакового українського поета безпосередньо з дому.

Оцифрований фонд Павла Тичини є найбільшим у ЦДАМЛМ і загалом налічує понад 17 тисяч справ, основну частину яких передала на державне зберігання дружина поета Лідія Тичина у 1968 та 1976–1977 роках. Наразі опубліковано лише частину цієї колосальної спадщини. До оприлюдненої колекції увійшли рукописи та чернетки поезій, поем, перекладів і статей, а також щоденники за 1919–1967 роки, записники, конспекти лекцій та особисті нотатки.

4 фото
На весь екран
Фото: ЦДАМЛМ

Крім того, дослідники та шанувальники літератури можуть ознайомитися з листуванням Павла Тичини з видатними діячами культури, серед яких Михайло Коцюбинський, Максим Рильський, Микола Бажан, Остап Вишня та Юрій Яновський. Серед оцифрованих матеріалів є й унікальний фотоархів, що містить світлини поета з Анрі Барбюсом, Пабло Нерудою, Юрієм Гагаріним, Борисом Пастернаком, а також власноручні малюнки Тичини, його портрети та шаржі.

Усі опубліковані документи доступні для ознайомлення на цифровій платформі архіву-музею. Університетські науковці, краєзнавці та всі зацікавлені можуть вільно використовувати інформацію з першоджерел за умови обов'язкового посилання на автора та місце зберігання матеріалів.

Нагадаємо, народний депутат Верховної Ради п’яти скликань, дисидент і політв’язень Михайло Косів розповів «Главкому» що Павло Тичина допоміг йому вибратися з радянської тюрми, куди він потрапив за звинуваченням у антирадянській агітації. Він розповів, що Тичина, дізнавшись про його арешт, особисто звернувся до Першого секретаря ЦК Компартії України Петра Шелеста з проханням відпустити Косіва.

«Якби не Тичина, то невідомо, як склалася б моя доля», – визнав Косів.

Читайте також:

Теги: документи музей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сервіс «Переведення дитини в нову школу» доступний винятково для комунальних шкіл Києва
Перевести дитину в іншу школу тепер можна онлайн: як працює новий сервіс у Києві
24 червня, 15:32
У фейковому відео використали логотип та стиль подачі телеканалу France 24
Росія вигадала фейк про Зеленського й меморіал УПА на Волині
11 липня, 06:30
Новий маршрут курсуватиме через Люблін, Хелм та прикордонний пункт «Дорогуськ»
Польща запускає новий поїзд до Києва: коли чекати перші рейси
12 липня, 08:10
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження
Омбудсман викрив пансіонат у Запоріжжі, де знущалися з літніх людей
16 липня, 22:10
Клієнту банку зможе допомогти супроводжувальна або довірена особа під час підтвердження особи
НБУ спростив ідентифікацію після скандалу з ветераном без кінцівок
16 липня, 22:40
Президент США Дональд Трамп звертається до нації з Білого дому у Вашингтоні
Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори. Пекін відреагував
17 липня, 10:27
У відомстві радять подбати про наявність фізичного або електронного військово-облікового документа заздалегідь
«Резерв+» тимчасово не працюватиме: Міноборони назвало терміни
18 липня, 00:40
На території ВДНГ цього тижня відбудеться фестиваль Feels Garden Beer
Куди сходити у Києві 6-12 липня: дайджест культурних подій
5 липня, 19:02
Меланія Трамп тисне на Путіна щодо повернення зниклих безвісти дітей із Росії
Меланія Трамп веде таємні прямі переговори з Путіним
4 липня, 15:49

Культура

У відкритий доступ викладено понад 48 тис. документів із архіву Павла Тичини
У відкритий доступ викладено понад 48 тис. документів із архіву Павла Тичини
Херсонес Таврійський внесено до списку спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою
Херсонес Таврійський внесено до списку спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою
ЮНЕСКО підтвердило статус трьох українських пам'яток, що перебувають під загрозою
ЮНЕСКО підтвердило статус трьох українських пам'яток, що перебувають під загрозою
Режисер з України увійшов до американської академії, що вручає «Еммі»
Режисер з України увійшов до американської академії, що вручає «Еммі»
Злочини РФ у Криму змусили ЮНЕСКО підготувати екстрене рішення
Злочини РФ у Криму змусили ЮНЕСКО підготувати екстрене рішення
Ющенко на тракторі та екскаваторі: восени під Києвом відкриється унікальна хата Шевченка
Ющенко на тракторі та екскаваторі: восени під Києвом відкриється унікальна хата Шевченка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
97K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
84K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua