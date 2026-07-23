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Мінкульт створив нову державну літературну премію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Мінкульт створив нову державну літературну премію
Міністерство культури та Національний університет «Києво-Могилянська академія» заснували нову літературну премію
фото: іStock

Переможці отримають по 400 тис. грн

Міністерство культури України започаткувало щорічну державну літературну премію «Воля». Нею відзначатимуть сучасну українську літературу, а також книжки іноземних авторів про Україну. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, передає «Главком».

За словами Бережної, премію створено для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний культурний дискурс. «Воля» матиме три номінації:

  • найкраща українська прозова книжка;
  • найкраща українська документальна книжка;
  • найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською.

Книжки на премію номінуватимуть українські видавництва – до трьох видань у кожній категорії. Переможець кожної номінації отримає 400 тис. грн.

До участі допускаються книжки живих українських та іноземних авторів, за винятком громадян країн-агресорів. Видання мають бути опубліковані українською мовою в Україні у період із 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року.

Премію ініціювала заступниця міністерки культури Богдана Лаюк.

Журі очолив літературознавець і видавець, директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків. До складу журі також увійшли письменник і військовослужбовець, лауреат Премії імені Юрія Шевельова Олександр Михед; шотландський літературознавець і перекладач української літератури, член журі Міжнародної Букерівської премії 2023 року Уям Блекер; письменниця та перекладачка, виконавча продюсерка Радіо Культура Ірина Славінська; літературна критикиня, редакторка видавництва «Темпора» та ведуча подкасту «Висока полиця» Богдана Романцова.

Журі літературної премії «Воля»
Журі літературної премії «Воля»
колаж: Мінкульт

Заявки на участь приймаються до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Відбір проходитиме у три тури.

Премію «Воля» заснували Міністерство культури та Національний університет «Києво-Могилянська академія» за підтримки Приватбанку.

Нагадаємо, українська письменниця, перекладачка та викладачка Міланського університету Ярина Груша стала лауреаткою італійської літературної премії Viareggio-Rèpaci. Вона отримала спеціальну міжнародну відзнаку за свій дебютний роман «Синій альбом» (L’Album Blu).

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Теги: Мінкульт книги література премія

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