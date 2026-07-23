Мінкульт створив нову державну літературну премію
Переможці отримають по 400 тис. грн
Міністерство культури України започаткувало щорічну державну літературну премію «Воля». Нею відзначатимуть сучасну українську літературу, а також книжки іноземних авторів про Україну. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, передає «Главком».
За словами Бережної, премію створено для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний культурний дискурс. «Воля» матиме три номінації:
- найкраща українська прозова книжка;
- найкраща українська документальна книжка;
- найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською.
Книжки на премію номінуватимуть українські видавництва – до трьох видань у кожній категорії. Переможець кожної номінації отримає 400 тис. грн.
До участі допускаються книжки живих українських та іноземних авторів, за винятком громадян країн-агресорів. Видання мають бути опубліковані українською мовою в Україні у період із 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року.
Премію ініціювала заступниця міністерки культури Богдана Лаюк.
Журі очолив літературознавець і видавець, директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків. До складу журі також увійшли письменник і військовослужбовець, лауреат Премії імені Юрія Шевельова Олександр Михед; шотландський літературознавець і перекладач української літератури, член журі Міжнародної Букерівської премії 2023 року Уям Блекер; письменниця та перекладачка, виконавча продюсерка Радіо Культура Ірина Славінська; літературна критикиня, редакторка видавництва «Темпора» та ведуча подкасту «Висока полиця» Богдана Романцова.
Заявки на участь приймаються до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Відбір проходитиме у три тури.
Премію «Воля» заснували Міністерство культури та Національний університет «Києво-Могилянська академія» за підтримки Приватбанку.
Нагадаємо, українська письменниця, перекладачка та викладачка Міланського університету Ярина Груша стала лауреаткою італійської літературної премії Viareggio-Rèpaci. Вона отримала спеціальну міжнародну відзнаку за свій дебютний роман «Синій альбом» (L’Album Blu).
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