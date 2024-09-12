Кері-Лінн Вілсон очолила музичний ансамбль «Київська камерата»

Кері-Лінн Вілсон назвала своїм обов'язком «робити все можливе, щоб допомогти захистити українців у їхній боротьбі за свободу»

Вілсон було обрано головною диригенткою колективу через її музичну майстерність і відданість сучасній українській музиці

Засновниця та музична директорка колективу Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон стала головною диригенткою провідного камерного оркестру України – Національного ансамблю солістів «Київська камерата». Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Разом з оркестром диригентка працюватиме як в Україні, так і за кордоном. Влітку 2024 року, вона вже дебютувала разом з музичним колективом у нью-йоркському концертному залі Карнегі-Голл.

5 фото На весь екран







Засновниця та музична директорка колективу Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон фото з відкритих джерел

«Ми обрали Кері-Лінн головною диригенткою нашого колективу через її музичну майстерність і відданість сучасній українській музиці. В Україні її тепер вважають однією з наших культурних героїнь», – наголосила генеральна й художня директорка оркестру Богдана Півненко.

Зокрема, сама Кері-Лінн Вілсон назвала своїм обов'язком «робити все можливе, щоб допомогти захистити українців у їхній боротьбі за свободу».

Канадсько-американська диригентка Кері-Лінн Вілсон виступала в провідних оперних театрах та концертних залах світу. Серед оперних колективів, якими вона керувала протягом останніх сезонів, – Королівський оперний театр, Паризька опера та Метрополітен-опера. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році вона заснувала Ukrainian Freedom Orchestra за підтримки Метрополітен-опери в Нью-Йорку, Польської національної опери та Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Варто зазначити, що «Київська камерата» була заснована у 1977 році Валерієм Матюхіним, її єдиним попереднім диригентом, який помер у 2023 році. Оркестр був створений за підтримки Спілки композиторів України для популяризації та замовлення творів провідних сучасних українських композиторів, серед яких Валентин Сильвестров, Євген Станкович та Мирослав Скорик.