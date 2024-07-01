«Це – неприпустимо». Відомий продюсер відвідав Національну оперу і виніс вердикт

Ясинський про виставу «Аїда»: «Масштабна постановка, десятки людей на сцені, ще більше за лаштунками, потужні солісти, великий симфонічний оркестр, зал, дорого багато...».

«Це просто злив грошей за рахунок емоцій артистів, які бачать напівпорожній зал...»

Музичний продюсер, керівник агентства Secret Service Entertainment Михайло Ясинський відвідав Національну оперу України та залишився розчарований побаченим: напівпусті зали, низькі ціни на квитки та старі, виправлені від руки програмки на виставу. Свої враження він опублікував на Facebook.

Ясинський розповів, що у Національній опері України відвідав виставу «Аїда» Джузеппе Верді, яка неабияк його вразила: «Масштабна постановка, хори, балет, десятки людей на сцені, ще більше за лаштунками, потужні солісти, костюми, декорації, великий симфонічний оркестр, величезний зал, дорого багато... Видовище в своєму жанрі не менш вражаюче, ніж концерт Пивоварова у Палаці спорту».

Водночас, поряд із такими враженнями від постановки було чимало того, що вразило продюсера з негативного боку.

«Напівпорожні ряди, порожня гальорка, серед глядачів більшість типові представники іноземних та міжнародних організацій та жінки 60+, які не дуже схожі на покупців квитків», – констатував експерт.

Ясинський зауважив, що не помітив жодної реклами цієї вистави, найдорожчий квиток коштував $25 (≈1000 грн), програмка до постановки була 2018 року випуску, де від руки були виправлені виконавці. Також на вході відсутня система сканування квитків, рамка безпеки, а буфет «схожий на буфет часів УРСР», – підкреслив продюсер.

«Я розумію, що це не бізнес і все таке. Але не може існувати розважальний, мистецький жанр без більш-менш адекватного значенню опери, як вида мистецтва, маркетингу та сервісу, який би відповідав хоч трохи споруді театру та його інтер'єру...», – наголосив Ясинський.

Продюсер акцентував увагу на тому, що опера функціонує за гроші платників податків, тож таке становище є неприпустимим. «Це просто злив грошей за рахунок емоцій артистів, які бачать напівпорожній зал... Так проходить їхне життя. Без справжнього успіху на великій сцені, яка велика лише за розміром», – зауважив експерт.

Ясинський додав, що опера може і має бути популярною в Україні.

До слова, незмінним генеральним директором Національної опери з 1999 року є Народний артист України Петро Чуприна. Національна академія мистецтв так описує діяльність Чуприни на цій посаді: «За час його керівництва значно активізувався творчий процес, а художньо-мистецька діяльність театру отримала новий динамічний поступ, пов’язаний із національними та світовими тенденціями».

Зазначимо, що у квітні 2023 року закінчився контракт генерального директора-художнього керівника Національної опери України Петра Чуприни. У зв'язку з цим працівники театру та визначні культурні діячі України зверталися до міністра культури із проханням дозволити Чуприні виконувати обов'язки директора Національної опери до завершення воєнного стану у країні.

Також Художнім керівником опери (а до цього – 12 років головним режисером) з 2023 року є Солов'яненко Анатолій. Він є головним режисером понад 500 міжнародних та загальнодержавних культурно-мистецьких заходів. У 2015 році Указом Президента Італійської Республіки нагороджений Орденом «Зірка Італії» за вагомий особистий внесок у пропаганду Італійської культури у світі.