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 Колишній очільник Мінкульту попрощався і зняв вивіску міністерства (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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 Колишній очільник Мінкульту попрощався і зняв вивіску міністерства (фото)
Карандєєв уточнив, що перебував на посаді 406 днів.
фото: Ростислав Карандєєв/Facebook

Рада погодила призначення новим міністром культури Миколу Точицького

Колишній очільник Міністерства культури Ростислав Карандєєв підбив підсумки своєї діяльності на посаді, попрощався і зняв вивіску міністерства.

Карандєєв уточнив, що перебував на посаді 406 днів. «Сьогодні останній день моєї роботи як очільника Міністерство культури та інформаційної політики України. 406 днів за рішенням Уряду я виконував обов’язки Міністра. Для мене це було великою честю та особистим викликом. Разом із повноваженнями я отримав і безліч невирішених завдань, пов’язаних з воєнним часом. Пишаюся, що багато з них вдалося успішно розв’язати. Це сталося завдяки потужному ресурсу. Це люди, фахівці міністерства, керівники та працівники закладів культури, небайдужі та віддані своїй професії», – написав ексміністр.

Карандєєв зазначив, що найскладніші завдання стояли щодо збереження культурної спадщини та інфраструктури.
«За умови повної відсутності бюджетних призначень на капітальні видатки, єдиним джерелом підтримки стійкості сфери стали кошти іноземних донорів. Ми об’єднали провідні країни світу навколо збереження української культури. Підписано майже два десятки меморандумів та угод з чіткими фінансовими зобов’язаннями міжнародних партнерів. Це дозволило за рік моєї роботи залучити в нашу сферу у різних формах понад 450 млн грн», – наголосив колишній очільник Мінкульту.

Також міністр наголосив на результатах міністерства у відстоюванні релігійної незалежності. «Ми позбавилися впливу російських релігійних наративів та очистили публічний простір найбільших культурних центрів країни від маркерів російської імперської політики. Повернуто під управління держави об’єкти Києво-Печерської Лаври, заповідника «Чернігів Стародавній», в процесі - Почаївська та Святогірська лаври», – додав Карандєєв. 

Нагадаємо, влада вирішила призначити новим міністром культури дипломата Миколу Точицького, який до того обіймав посаду заступника керівника Офісу президента. Таке рішення голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив тим, що зараз Україні треба посилити боротьбу з дезінформацією, для чого потрібен кандидат із міжнародним досвідом. «Главком» зібрав відомості про нового міністра.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада погодила призначення новим міністром культури Миколу Точицького – ексзаступника керівника Офісу президента та дипломата. Призначення підтримали 252 народні депутати.

Як відомо, в липні минулого року Верховна Рада звільнила з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Він керував Мінкультом понад три роки, з червня 2020-го, і весь цей період супроводжувався скандалами у культурному середовищі. З 28 липня 2023 року й до призначення Точицького т.в.о. міністра культури та інформаційної політики був Ростислав Карандєєв.

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Теги: уряд Мінкульт Верховна Рада

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