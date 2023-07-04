Український композитор виконав музичні твори на російській ракеті (відео)

Григорів створив три композиції, які виконав разом з оркестром «Київська камерата»

Запис композицій був зроблений в Андріївській церкві в Києві

Український композитор Роман Григорів зіграв три музичні твори на ракеті від реактивної системи залпового вогню БМ-27 «Ураган». Відео виступу з'явилося в YouTube.

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Григорів створив три композиції, які виконав разом з оркестром «Київська камерата». Запис зробили в Андріївській церкві в Києві, музикант назвав це «ритуалом очищення».

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Постановником виступив його колега, композитор Ілля Разумейко.

Роман Григорів та Ілля Разумейко — українські композитори, засновники лабораторії сучасної опери Opera Aperta та фестивалю сучасного мистецтва Porto Franko, автори опер Chornobyldorf, яка ввійшла до списку найкращих шести світових опер за версією Music Theater Now та Iyov.

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