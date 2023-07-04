Головна Країна Культура
search button user button menu button

Український композитор виконав музичні твори на російській ракеті (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Український композитор виконав музичні твори на російській ракеті (відео)
Григорів створив три композиції, які виконав разом з оркестром «Київська камерата»
фото скріншот відео

Запис композицій був зроблений в Андріївській церкві в Києві

Український композитор Роман Григорів зіграв три музичні твори на ракеті від реактивної системи залпового вогню БМ-27 «Ураган».  Відео виступу з'явилося в YouTube.

Григорів створив три композиції, які виконав разом з оркестром «Київська камерата». Запис зробили в Андріївській церкві в Києві, музикант назвав це «ритуалом очищення».

Постановником виступив його колега, композитор Ілля Разумейко.

Роман Григорів та Ілля Разумейко — українські композитори, засновники лабораторії сучасної опери Opera Aperta та фестивалю сучасного мистецтва Porto Franko, автори опер Chornobyldorf, яка ввійшла до списку найкращих шести світових опер за версією Music Theater Now та Iyov.

Раніше повідомлялося, що у Бахмуті військовий зіграв на піаніно під час обстрілів.

Читайте також: «Шевченківську премію витратили на продукти». Композитори Nova Opera про мистецтво під час локдауну
Теги: музика мистецтво ракета війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данський уряд офіційно не коментував зміст чи учасників
У Копенгагені пройшла таємна конференція щодо України – ЗМІ
26 червня, 11:25
Ткачук відповідальний за мапу укриттів, позначки на які не збігалися з наявними укриттями
Трагедія біля укриття: чиновник КМДА отримав ще одну підозру
22 червня, 17:06
Окупанти розміщують ракетний комплекс «Бал» у Брянській області
Росія розміщує ракетні комплекси біля українського кордону. Повітряні сили назвали причину
20 червня, 11:10
«Шахеди» атакували Львів та область
У Львові приліт в обʼєкт критичної інфраструктури: що відомо
20 червня, 08:33
Співак каже, що гумор йому допомагає триматися на плаву
Олег Винник вперше за тривалий час розповів про свою хворобу
19 червня, 14:50
Чоловік прибув в Україну невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення
На війні в Україні вперше загинув доброволець з Фінляндії
13 червня, 12:19
У серпні 2022 року росіянин Дугін втратив доньку Дар'ю, яка також займалася пропагандистською діяльністю проти України
Україна оголосила підозру ідеологу путінізму та «русского міра» Дугіну
13 червня, 08:18
Рафаель Гроссі під час візиту до України оцінить ситуацію на Запорізькій АЕС
Катастрофа на Херсонщині. Глава МАГАТЕ прямує до України
12 червня, 16:28
Обстріл Херсона. 8 червня 2023 року
Окупанти обстрілюють Херсон, де триває евакуація (фото)
8 червня, 14:36

Культура

Український композитор виконав музичні твори на російській ракеті (відео)
Український композитор виконав музичні твори на російській ракеті (відео)
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
Після обміління Дніпра на березі Хортиці знайдено тисячолітній дубовий човен (фото, відео)
Після обміління Дніпра на березі Хортиці знайдено тисячолітній дубовий човен (фото, відео)
У Львові з'явилася велетенська оголена скульптура (фото, відео)
У Львові з'явилася велетенська оголена скульптура (фото, відео)
В Ірландії невідомі побили українського актора (фото)
В Ірландії невідомі побили українського актора (фото)
Археологи знаходять унікальні артефакти на дні Каховського водосховища (фото)
Археологи знаходять унікальні артефакти на дні Каховського водосховища (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Поліцейському, який застрелив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
75K
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
26K
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
22K
Під Москвою безпілотник атакував військову частину
9615
Поки увага спрямована на ЗАЕС, Росія готує теракт на іншій атомній електростанції
6265
Кремль поспіхом забирає назад свої погрози до НАТО

Новини

Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Сьогодні, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Сьогодні, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
Вчора, 22:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту