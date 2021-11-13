Кікабідзе переконаний, що Путін зламає зуби об Україну

Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе вважає, що Крим має бути з Україною

За останні вісім років Україна змінилася, вона стала вільнішою. Про це в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером» заявив грузинський співак Вахтанг Кікабідзе.

Співак переконаний, що Володимир Путін, який вісім років тому розпочав військову агресію проти України, колись зрозуміє, що з Україною не можна жартувати.

«Путін думає, якщо він щось захотів, то так буде. Україна – велика держава. З Україною жарти погані. Я історію знаю. Так просто номер не пройде. Через два-три місяці все буде по-іншому. Буде набагато краще. Я думаю, що Путін зрозуміє, що сюди не можна лізти», – сказав Кікабідзе.

Співак додав, що «Крим має бути з Україною».

Нагадаємо, Вахтанг Кікабідзе закликав українських артистів утриматися від виступів у Росії.

Раніше повідомлялося, що Кікабідзе розповів про зустріч із Зеленським, танки навколо Грузії та «Саакашвілі у труні».

Як відомо, українці просять Зеленського заборонити росіянам їздити до нашої країни.

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