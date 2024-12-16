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Епіфаній вперше очолив літургію в Папській базиліці святого Миколая (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Епіфаній вперше очолив літургію в Папській базиліці святого Миколая (фото)
Блаженніший митрополит Епіфаній біля гробу та мощей святого Миколая
фото: Facebook/Андрій Юраш

Раніше митрополит Епіфаній анонсував молитви за мир у храмі святого Феодора та базиліці святого Миколая.

Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів літургію у Папській базиліці святого Миколая. Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш. 

«Вперше в історії предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній очолює святу літургію в Папській базиліці святого Миколая в Барі, біля гробу та мощей цього одного з найвідоміших в Україні святих, яка завжди відгукується на щирі молитви» – йдеться у повідомленні.

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фото: Facebook/Андрій Юраш

Як зазначає пресслужба ПЦУ, під час паломницької подорожі на південь Італії, митрополит відвідав міста Матера, Альтамура та Гравіна-ін-Пулья, де підніс молитви про мир для України.

У місті Матера предстоятеля ПЦУ тепло прийняв римсько-католицький архієпископ Матери-Ірсіни Джузеппе Каяццо. Також владика мав спілкування з місцевими журналістами, оглянув святині кафедрального собору, який був закладений ще у візантійські часи і в якому частково дотепер збереглися старовинні візантійські фрески, зокрема шанований образ Богородиці.

Також митрополит Епіфаній звершив молитву за мир для України у місцевому спів-кафедральному соборі разом з римсько-католицьким єпископом Альтамури-Гравіни Джузеппе Руссо, з яким після цього мав дружнє спілкування. До собору на молитву зібралися багато місцевих мешканців, серед яких також були українці.

Як відомо, митрополит Епіфаній зустрівся із Папою Римським Франциском. Зустріч відбулася у бібліотеці Апостольського палацу, де понтифік офіційно приймає гостей.

Митрополит Епіфаній розповів, що зустріч пройшла дуже гарно і тепло. Предстоятель Православної церкви України привітав понтифіка з 55-літтям священицького рукоположення, а також подякував за гуманітарні ініціативи Святого Престолу, спрямовані на допомогу постраждалим від російської агресії проти України, українським біженцям та вимушеним переселенцям.

До слова, Папа Римський вперше відвідав французький острів Корсика. Там він помолився за мир, згадавши не лише українців, але й росіян. А нещодавно Папа Римський закликав міжнародну спільноту не припиняти молитву за мир у всьому світі та припинити вогонь «на всіх фронтах» до Різдва.

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Теги: Епіфаній Папа Римський релігія Італія

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